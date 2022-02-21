EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak? Flaş açıklama geldi! EYT'de son durum nedir? EYT (Emeklilikte yaşa takılanlar) kimleri kapsayacak?

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, ETY'de 5 adımlı bir programın söz konusu olduğunu ifade etti ve bunun ilk ikisinin hayata geçirildiğini açıkladı.

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu'nun kendilerini ziyaret ettiğini söyleyen Akbaşoğlu, "Kendi taleplerinin sözlü ve yazılı olarak ilettiler. Bu konuyla ilgili ayrıntılı görüşme yaptık. 5 adım atmak suretiyle bir süreç yönetimden bahsetmiştim. Bir asgari ücretle işe başlayacağız. Memur ve emeklilerin durumunu ele alacağız. Bunları hayata geçirdik. 3600 ek gösterge ile ilgili çalışma yapacağımı söylemiştim, görüşmeler başladı. Bu süreç yönetimi kendi sıralaması içerisinde devam ediyor. İnşallah 2022 yılı içerisinde nasıl bir sonuç oluşturduğunu göreceğiz. Çalışma Bakanlığı çalışmaları yürütmektedir" şeklinde konuştu.

EYT KONUSU MASAYA YATIRILACAK

Akbaşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu konuda yeni düzenlemeler yapılması isteğini ortaya koyabilirler. 3600 ek gösterge ile ilgili çalışma grupları oluşturarak, kamu çalışanı ile ilgili söz verdiğimiz kadrolar ve bununla beraber hiyerarşik anlamda kendi içerisinde de adilane yaklaşımın belirlemenin konulacağını ifade ettik. Belediyelerde çalışanlara bütün sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konunu karar bağlandıktan sonra sıra EYT’li kardeşlerimizin durumunu masaya yatırmak, platform yetkililerle görüşmek suretiyle kamuoyuna ne yapacağımızı net bir şekilde ifade edeceğimizi paylaşmış olduk. Onlar da memnuniyetlerini ifade ettiler.”

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

İlk sigortalı olduğu tarih 1999 senesinin eylül ayından önce olanlar emeklilikte yaşa takılmaktalar. Daha önce 1999’un eylül ayında sosyal güvenlik sisteminde yapılan değişiklikle sigortalılık süresi ve prim gün sayısına ek olarak emeklilik için bir de yaş şartı getirilmişti. Yapılacak EYT düzenlemesinin bu sorunları çözmesi bekleniyor.



