EYT'de 20-25 yaş detayı! 2160 kadar gün silinecek! Prim günü tamamlamayanlara borçlanma imkanı geliyor!

Yaşı doldurup emekli olmayı bekleyen milyonlarca EYT'linin gözü kulağı Meclis'e gelecek düzenlemede. Düzenlemenin detayları da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. 9 Eylül 1999 öncesi uzun vadeli sigorta kollarında çalışmaya başlamış kişilerde, erkeklerde 25, kadınlarda ise 20 yıl prim gün sayısı öne çıkıyor. Bunu tamamlamayanlar ise borçlanma yöntemiyle emekli olabilecek.

YENİ FORMÜLDE YIL DETAYI

Sabah’ta yer alan haberde, emeklilik için belli başlı şart bulunuyor. Buna göre, 9 Eylül 1999 öncesi uzun vadeli sigorta kollarında çalışmaya başlamak, erkekler için 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl prim gününü tamamlamış olmak. Prim günü eksik olan kişiler için ise borçlanma imkânı sunulacak.

Erkekler askerlik günlerinin tamamını borçlanırken, kadınlar ise sigortadan sonra dünyaya gelen 3 çocuk için borçlanma yapabilir ve 2160 gün kazanabilir.

KISMİ EMEKLİLİK FORMÜLÜ DE VAR

9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 10 yıl prim ödeyerek emekli olabiliyor. Buna kısmi emeklilik deniliyor. Böylece 3600 günü tamamlayanlar kadınsa 50 erkekse 55 yaşını da doldurmak şartıyla emekli olabiliyorlar.

Emeklilik yaşını 3600 günü ya da 50-55 yaş şartını tamamladığı tarih belirliyor. Ancak EYT kapsamında 3600 günü olanlar için kadınsa 50 erkekse 55 yaşını tamamlayanların emekli edilmeleri bir formül olarak duruyor.

İKRAMİYELERDE 50 BİN TL ARTIŞ İHTİMALİ

3600 ek gösterge konusunda ikinci toplantının ardından detaylar da belli olmaya başladı. Ek gösterge artışları mevcut maaşları artırırken asıl etkisini emekli maaşlarında ve emekli ikramiyelerinde kendini gösterecek.

Burada hizmet yılı ve unvanlara göre maaşlarda 1.300 lirayı geçen artışlar ortaya çıkarken ikramiyelerdeki artış 50 bin lirayı geçecek.

EYT NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ise çalışmalarına başlanması içinse milyonlarca çalışanın beklediği diğer bir mesele olan 3600 Ek Göstergenin çözüme kavuşturulması gerekiyor. Mayıs ayında Meclis'e gelmesi beklenen düzenlemenin hemen ardından EYT konusunda çalışmaların da Ek Gösterge meselesinin çözülmesi ile başlayacağı tahmin ediliyor.

