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EYT'de çok kritik hafta! Elinizi çabuk tutun, kaybınız 80 bin TL'yi bulabilir

25.12.2022 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: EYT düzenlemesi için son viraja girildi. Tüm gözler yarın yapılacak Kabine Toplantısına çevrilirken, kritik toplantıda Balan Bilgin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapması bekleniyor. Özellikle yaş sınırı merak konusu olurken, uzmanlar borçlanma için 'acele edin' uyarısında bulunuyor. Askerlik ve doğum borçlanmalarında yılbaşı sonrası 80 bini bulacak artışlar olacak.

EYT'de çok kritik hafta! Elinizi çabuk tutun, kaybınız 80 bin TL'yi bulabilir

Nefesler tutuldu, gözler yarın yapılacak Kabine Toplantısına çevrildi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için hazırlanan düzenlemede son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek ve ardından düzenleme Meclis'e gönderilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonların beklediği EYT düzenlemesi için tarih verirken "Bu hafta çalışmayı bitirmeye çalışıyoruz. Tahmin ediyorum, bu ay sonuna kadar Meclis'e götürürüz. Bitirebilirsek bu ay içinde, bitiremezsek ocakta." dedi. Bakan Bilgin ayrıca, 26 Aralık yarın düzenlenecek Kabine Toplantısında EYT'deki son durumla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sunum yapacağını duyurdu.

EYT'DE YAŞ ŞARTI OLACAK MI?

Bakan Bilgin'in açıklamaları heyecan yaratırken, yaş sınırı düğümü ise henüz çözülmedi. Konuyla ilgili henüz bir karar verilmediğinin altını çizen Bakan Bilgin, " Bu aya kadar yaklaşık sayı, 1 milyon 900 bin kişi. Ocak ayında 2 milyon civarında veya biraz geçer. Prim günü sayısı ve hizmet yılı süresi şartlarına uyanların sayısı bu. Eğer hiçbir yaş sınırı olmazsa bunlar kapsama giriyor. EYT düzenlemesi çıktıktan sonra süreç içinde faydalanabilecek toplam kişi sayısı ise 5 milyon 700 bin civarında" diye konuştu.

1

UCUZ BORÇLANMA İÇİN SON 1 HAFTA

EYT için geri sayım sürerken, eksik pirimlerini tamamlamak isteyenlerin daha ucuz borçlanma yapabilmesi için vakit de daralıyor.

2

YILBAŞINDAN SONRA 31 BİN TL'DEN 48 BİN TL'YE ÇIKACAK

Askerlik borçlanması yapacakların ellerini biraz çabuk tutması gerekiyor. Çünkü yılbaşı öncesinde 450 gün borçlanacak bir kişinin ödeyeceği rakam 31 bin TL olacak. Ama yılbaşından sonra bu rakam 48 bin 150 TL olacak.

3

"SON BİR HAFTALIK SÜREYE GİRMİŞ BULUNUYORUZ"

Mali Müşavir Serkan Kumdakçı ATV habere yaptığı açıklamada "Borçlanma ile ilgili hak tabiki, ortadan kaybolmuyor. Ama yeni asgari ücretin açıklanmasıyla beraber 2023 yılında yapılacak borçlanma rakamlarında ciddi bir artış meydana geldi. Bununla karşı karşıya kalınmaması için son bir haftalık süreye girmiş bulunuyoruz." diye konuştu.

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BİR HAFTA İÇERİSİNDE 80 BİN TL'LİK BİR ATIŞ OLACAK

Doğum borçlanmasındaysa ise 1 çocuk için yapılan borçlanma tutarı 49 bin TL'den 76 bin TL'ye çıkacak. Yani bir hafta içerisinde 26 bin TL'lik bir atış olacak. 3 çocuk için yapılan borçlanma ise 149 bin TL'den 229 bine çıkacak.

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