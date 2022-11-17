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EYT'de kıdem hesabı patronları endişelendirdi! Maliyet hesabı ağır geldi: İki yeni öneri...

17.11.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... EYT düzenlemesinde sona gelinirken işverenin kıdem tazminatı yükünü hafifletmek için çeşitli formüller gündemde. Yeni yılda asgari ücret zammı ile yaklaşık yüzde 50 artması beklenen kıdem tazminatı için ‘vade’ formülünün yanında patronlardan yeni bir talep geldi. Önce bir işte halihazırda çalışmayan EYT'lilerin emekli edilmesi…

EYT'de kıdem hesabı patronları endişelendirdi! Maliyet hesabı ağır geldi: İki yeni öneri...

Son dakika: Bir yanda EYT bekleyen milyonlar, diğer yanda işverenler. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi için çalışmalarda son günlere yaklaştıkça iki kesimi de telaş sarmış durumda. EYT yasası ile emekli olacaklar emeklilik işlemleri için ne yapmaları gerektiğini araştırırken, işveren kesimi ise kıdem tazminatı maliyeti konusunda hesap yapmaya başladı. İlk etapta EYT bekleyen yaklaşık 1,5 milyon kişinin emekli edileceği biliniyor. Bunun yanında yaş ve prim şartını dolduran yüz binlerce kişi de bulunuyor. Bu yıl toplam emekli olacak kişi sayısı 2 milyon civarlarında. 2 milyon kişinin kıdem tazminatı maliyeti işveren kesimini kara kara düşündürürken MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı'dan EYT'de tazminatın yüzde 50'si Kredi Garanti Fonu (KGF) ile karşılanması talebi geldi.

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İŞVERENİN KIDEM TAZMİNATI ENDİŞESİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlığının 2023 bütçesinin sunumunu yaptığı toplantıda EYT ile ilgili ilk kez rakam açıklamış, düzenleme için de tarih vermişti. Aralık ayında Meclis’e gelerek 15 Ocak’ta yürürlüğe girmesi beklenen EYT düzenlemesinde emekli adaylarının yüzde 87’sinin özel sektörde çalıştığı öğrenilmişti. Bakan Bilgin'in açıklamaları sonrası milyonlarca kişi kıdem tazminatı hesaplarına başladı. Maliyeti karşılamada zorlanacaklarını açıklayan işverenlerden öneriler gelmeye devam ediyor.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE ARTACAK

Yeni yılda asgari ücrete yapılacak zamla birlikte, işletmelerin kıdem tazminatı maliyetini yüzde 50 oranında arttırması bekleniyor. Bu kapsamda en düşüğü 6 bin 471, en yükseği 140 bin lira olan kıdem tazminatının 2023 Ocak asgari ücret zammı ile yüzde 50 daha artacağı ve 210 bin liraya yükseleceği tahmin ediliyor.

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“İLK ETAPTA ÇALIŞMAYAN EMEKLİ EDİLSİN”

Geçtiğimiz günlerde Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol, nitelikli işgücü kaybının önüne geçilmesi ve kıdem tazminatının işverene oluşturacağı maliyeti en aza indirmek için EYT yasası öncesinde çözüm önerilerinin tek tek sıralandığı bir rapor oluşturduklarını aktarmıştı. İkinci hamle ise Müstakil Sanayi ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı’dan geldi. Bloomberg HT yayınında EYT ve asgari ücret konularında değerlendirmelerde bulunan Asmalı, “1,5 milyon EYT’li olduğunu bunun da yüzde 87’sinin özel sektörde çalıştığını hatırlatan Asmalı, “Burada bir beklenti oluştu, karşılanması gerekir. Ancak işverene kıdem tazminatı yükünü hafifletmek için kademeli çözüm olmalı. Örneğin ilk etapta işsiz olanlar emekli edilebilir” şeklinde öneride bulundu.

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KIDEM TAZMİNATINA VADE

Ancak 2023 yılı bütçesinde de önemli bir artışa gidildi. Gelecek yılın bütçesinde 3600 ek gösterge, Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi dikkate alınarak yüzde 60'a yakın bir artış söz konusu. Bu kapsamda tazminatların vadeye bölünmesi gibi kolaylık sağlanması da gündeme geldi.

KIDEM TAZMİNATINDA SGK YAZISINA DİKKAT

Emekli olmaya hak kazandıktan çalışmaya devam etmek isteyenler kıdem tazminatı almak istiyorsa, istifa dilekçesini Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) alacağı ‘emekli olur’ yazısı ile desteklemek zorunda. Eğer istifa dilekçenizi SGK’dan bu yazıyı almadan işverene iletirseniz kıdem tazminatı alamama ihtimali ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu yazı kıdem hakkınızın saklı kalmasını sağlayacak. Kıdem tazminatında yüksek ücret alan kişiler için Ocak'tan sonra dilekçe vermek de daha fazla avantaj sağlıyor.

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"O İŞVERENİN PROBLEMİ"

SGK Uzmanı Özgür Erdursun konuya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, “İşveren bir ürün satıyorsa bunun maliyetini hesaplarken, işçiye ödeyeceği parayı, tazminatı, yasal haklarını, kirasını, elektriğini, maliyet hesabı yapar. Maliyet hesabı sonrasında da bu ürünü satar” ifadelerini kullandı.

“O işveren maliyetinin hesabına kıdem tazminatı koymadıysa onun kendi problemi” diyen uzman isim, “Maliyetini yanlış hesaplamış anlamına gelir. EYT yasasının çıkıp çıkmaması önemli değil. Zaten bir kişini işten ayrıldığında yasal olarak kıdem tazminatı hakkı var” şeklinde yorumda bulunmuştu.


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Anahtar Kelimeler:
kıdem tazminatı

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