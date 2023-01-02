EYT'de maaş hesabı! Milyonlar 23-25 Mart tarihine kilitlendi... 9 bin TL maaş konuşulurken; Ocak zammı, promosyon ve ikramiye müjdesi de geldi

Geride bıraktığımız yılın en çok konuşulan başlıklardan biri olan EYT'de yaş sınırı düğümü çözüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanların herhangi bir yaş sınırına bağlık olmaksızın emekli olabileceğini açıkladı. Peki, kim ne kadar maaş alacak? Emeklilere yapılacak olan Ocak zammı Şubat'ta alınacak ilk maaşa yansıyacak mı? Emeklilik hesabı yapanlar şimdi bu sorulara yanıt arıyor. İşte tüm detaylar...

EYT'LİLERİN MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'yaş sınırı yok' açıklamasıyla milyonlarca EYT'liye emeklilik yolu açıldı. Şimdi ise maaş hesapları yapılmaya başlandı.

EYT MAAŞ HESABI NASIL YAPILIYOR?

Uzmanlar EYT'lin maaşının 3 adımda hesaplanacağını söylerken, gündemdeki formülün detayları dikkat çekti.

ATV'de yer alan habere göre; öncelikli olarak sigortalının 2000 öncesi kazançları ve ek göstergeleri hesaba katılacak. Bir EYT'linin ne kadar yüksek maaş alacağını 2000 öncesi kazançları belirleyecek.

Ardından 2000 ile 2008 arası kazançlar hesaba katılacak.

Son olarak da 2008'in 10. ayından sonraki kazançlar enflasyon ve büyüme hesaba katılarak bir EYT'linin maaşı belirlenecek.

5.500-6.000 ARASI EMEKLİ AYLIĞI

Hacı Bayram Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Okan Güray Bülbül "Bir kişinin 5 bin günle emekli olacağını varsayarsak ve bu 5 bin günün de asgari ücrüretten ödendiğini düşünürsek, 5.500-6.000 arası bir emekli aylığına kavuşmaları söz konusu olacak." diye konuştu.

EMEKLİ MAAŞI 9 BİNE KADAR ÇIKABİLİR

Konuşmasının devamında Bübül, "Pirime esas kazanç ne kadar yüksekse 5 bin yerine 6 bin-7 bin gün çalışmaları varsa, bu durumda bu rakamın 8 bin 500-9 bine kadar çıkması mümkün" dedi.

EYT'LİLER PROMOSYON VE İKRAMİYE ALACAKLAR

Yeni emekliler banka promosyonu da alacak. Bu sene o rakam yaklaşık 10 bin TL olacak. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilen bin 100 TL'lik bayram ikramiyesi de yeni emeklinin cebine girecek. Öte yandan bayram ikramiyesinin bu yıl 2 bin 500 TL olması bekleniyor.

EYT'DE İLK MAAŞ NE ZAMAN YATACAK?

Uzmanların bir varsayım üzerinden yaptığı hesaplamaya göre, EYT yasası Ocak ayında Meclis'e gelecek. Eğer 15 Ocak'ta yasalaşıp yürürlüğe girerse, emeklilik için yasal süreç de resmen başlamış olacak.

23-25 MART'TA HESAPLARINIZI KONTROL EDİN

Başvurular alınacak ve 1 Şubat itibariyle maaş hesaplaması yapılacak ve ilk emekliler maaşlarını 23-25 Mart tarihlerinde alacak, üstelik toplu olarak.

EYT'LİLER OCAK ZAMMINDAN FAYDALANACAK MI?

3 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyon oraıyla memurun ve emeklinin alacağı maaş belli olacak. Peki EYT'liler de Ocak zammını alacak mı?

"3 Ocak sonraı yapılacak artış tahmini olarak yüzde 30-35 oranında olacak" diyen Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "EYT'linin maaşı hesaplanırken hem 2022'nin enflasyonu hesaba katılacak hem de 3 Ocak'ta yapılacak zam onların da hesabına olumlu yansıyacak" diye konuştu.

Gazeteci Erdem, açıklamasının devamında "Yasanın çıkmasıyla birlikte başvurular başlayacak. Emeklilik için başvurduğunuz aydan sonraki ay başında maaş hesabınız başlamış olur" ifadelerini kullandı.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK? BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

EYT'li önce işe gidip çıkışını alacak. Çıkışını aldıktan sonra emekli aylığı tahsis belgesi için başvuruda bulunacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'na gitmeye gerek kalmadan e-devlet üzerinden de bu başvurular kabul edilecek. Sonrasında da Mart sonu gibi EYT'liler ilk maaşını alacak.



