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Son dakika: EYT'de düğüm çözüldü, asgari ücrette zam netleşti... Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Uzman isim canlı yayında anlattı

01.01.2023 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Aralık ayında milyonlarca vatandaşın beklediği EYT'de düğüm çözülmüş, asgari ücret zammı da netleşmişti. Şimdi gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Memurlarımızı da enflasyona ezdirmeyeceğiz" diye konuşmuştu. Peki emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Maaşlar ne kadar artacak? Uzman isim canlı yayında anlattı ve rakam verdi. İşte son dakika emekli ve memur zammı haberinin detayları...

Son dakika: EYT'de düğüm çözüldü, asgari ücrette zam netleşti... Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Uzman isim canlı yayında anlattı

Son dakika: Milyonlarca vatandaşın beklediği EYT sorunu çözüldü. Asgari ücrete de yüzde 54,6 zam yapıldı. Şimdi gözler emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Memurlarımızı da enflasyona ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Peki emekli ve memur zammı ne kadar olur? Asgari ücretteki gibi bir zam olur mu? İşte haberin detayları...

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'Memur ve emekli zam oranları ne olur?' sorusuna SGK Uzmanı Ali Duman, Habertürk'te katıldığı yayında cevap verdi. İşte Duman'ın açıklamaları:

ENFLASYON RAKAMLARI BEKLENİYOR

"Emekli maaşını normal şartlarda enflasyon artışı belirliyor. Yılda iki defa belirliyor; ocak ve temmuz ayında. Gelecek enflasyon artışı ile net olarak maaşlar belli olacak. Son 6 aylık enflasyon farkının net olarak karşımıza çıkması lazım. 5 aylık enflasyon farklarına bakıldığında yüzde 14 bandında görülüyor. Enflasyonda da biraz düşüş öngörülüyor. Dolayısıyla burada enflasyona çok büyük bir artış gelmeyecek. Ama emekli maaşlarına, asgari ücrete bakıldığında eğer sadece gelecek enflasyon kadar artış sağlanırsa o zaman 14 milyona yakın emeklilerimizin haklı bir serzenişi ortaya çıkıyor. Bizim normal şartlarda iki tane, ocak ve temmuz zammımız var. Devlet memurlarında toplu sözleşmelerden gelenlerde hak ve farklılıklar olabiliyor. Devlet memurları toplu sözleşme artı belirlenen oranı aşan enflasyon kısmını alabiliyorlar.

SON DAKİKA: MEMUR VE EMEKLİLER NE KADAR ZAM ALACAK?

Enteresan bir şey söyleyebilirim 2023'ün en düşük asgari ücretinin altında şu an 2022 maaşıyla çalışan devlet memuru var. 2022 fiyatlarıyla ilk defa düşük kademe ve dereceden devlet memuru olarak göreve başlayan vatandaşlarımız var. 2023'te belirlenen asgari ücretin altında kaldı aylıklar. Devlet memuru aylığıyla asgari ücretlinin arasında ortalama yüzde 50, en altında söylüyorum en düşük derece ve kademede başlamış devlet memuruyla asgari ücretli arasında normal şartlarda 1.5 kat asgari bir fark oluşurdu. Eğer biz 8500 TL 2023 asgari ücretini göreceksek bunun 1.5 katı üzerinden bakarsanız en düşük devlet memuru aylığının o zaman 12 bin 750 lira olması lazım. 8000-8300 lira civarında yeni başlayan kadrolarda en az yüzde 50 yapıyor. Devlet memuru aylıklarına asgari ücretli gibi zam gelir mi? Bunun kesinliği yok. Normalde toplu sözleşme 2023 yılı için yüzde 8 artı enflasyon diyor. Refah payı ile beraber güncellenen durumu belirlenen enflasyonla artı 1 şeklinde. Diyelim aralıkta enflasyon belirlendi, son altı ay yüzde 16. O zaman artı bir gibi yüzde 17 ile devlette çalışan memur ve emekliler zam almış olacak."

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