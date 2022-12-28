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EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Nihai karar için 'toplantı bugün' iddiası: Son sözü Erdoğan söyleyecek, yaş şartı için yeni ihtimal masada

28.12.2022 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: EYT düzenlemesi için artık nefesler tutuldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "Bu hafta netleşecek" açıklaması sonrası meraklı bekleyiş sürerken, milyonları heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı. EYT konusunda bugün akşam saatlerinde kritik bir toplantının yapılacağı ve son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği iddia edildi. Öte yandan yaş sınırıyla ilgili yeni ihtimalin de gündemde olduğu belirtiliyor.

EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Nihai karar için 'toplantı bugün' iddiası: Son sözü Erdoğan söyleyecek, yaş şartı için yeni ihtimal masada

EYT'de son dakika haberi geldi... Emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaş, EYT ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ederken, "EYT'de yaş sınırı olacak mı? EYT ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının EYT düzenlemesine ilişkin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenlemenin bu hafta içinde açıklanacağını belirterek yaş sırının da o gün açıklanacağını söylemişti. ilgin, "Seçim sonrasına kaldı gibi iddialar hakkında ne diyorsunuz?" sorusuna ise, "Yok öyle bir şey. Bu hafta açıklanacak." yanıtını vermişti.

EYT İÇİN GERİ SAYIMA GEÇİLDİ

Bakan Bilgin'in bu açıklamaları sonrası EYT düzenlemesi için geri sayıma geçilirken, milyonları heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı.

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SON DAKİKA: 'EYT TOPLANTISI BUGÜN' İDDİASI

Gazeteci Mehmet Acet, sosyal medya hesabından milyonlarca kişinin merakla beklediği bilgiyi paylaştı.

AK Parti'den EYT'de 'yaş sınırı' açıklaması AK Parti'den EYT'de 'yaş sınırı' açıklaması

"NHAİ KARAR VERİLECEK"

Acet açıklamasında, ''EYT ile ilgili cumhurbaşkanı Erdoğan yarın akşam saatlerinde son bir toplantı yapacak ve nihai karar verilecek.'' ifadelerini kullandı.

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Öte yandan EYT düzenlemesiyle ilgili çalışmada gelinen son aşamada yaş şartına ilişkin seçenekli bir tablo Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu.

İşte o tablo ve yaş olasılıkları;

ATV Haber'de yer alan habere göre; ilk olasılık olarak; kadınlarda 48, erkeklerde ise 50 yaş şartı sınırı gündemde. Bu durumda; kadınlarda 20 yıl hizmet süresi ve 5 bin pirim günü, erkeklerde ise 25 yıl hizmet süresi ve 5 bin pirim gününün doldurulmuş olması yeterli.

İkinci olasılığa göre ise; kadınlarda 50, erkeklerde ise 52 yaş şartı sınırı. Bu durumda da; kadınlarda 20 yıl hizmet süresi ve 5 bin pirim günü, erkeklerde ise 25 yıl hizmet süresi ve 5 bin pirim gününün doldurulmuş olması yeterli olacak. Sadece Bağ-kur ve emekli sandığına mensup kadın ve erkeklerin pirim günü farklılaşıyor. Kadınlarda 7 bin 200, erkeklerde 9 bin pirim gün şartı aranacak.

YAŞ SINIRI İÇİN YENİ İHTİMAL!

Bakan Bilgin'in açıklamaları, yaş şartı sınırının minimuma çekilmesi ihtimalini de ortaya çıkardı.

Kadınlarda 45-46, erkeklerde ise 46-47 yaşın çekilebileceği konuşuluyor. Buna göre yapılacak bir düzenleme ile kapsamın daha da geniş tutulması bekleniyor.

YAŞ ŞARTI OLURSA 1 MİLYON KİŞİ...

Aralık başında toplam 1 milyon 900 bin olan EYT'li sayısının, Ocak 2023 ile birlikte 2 milyonun üzerine çıkması bekleniyor. EYT'de yaş şartı çıkarsa yaklaşık 1 milyon kişinin Ocak'ta emekli olması bekleniyor.


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