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EYT'de son dakika gelişmesi! Tarih belli oldu

25.02.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika EYT haberleri gelmeye devam ediyor. Milyonlarca kişi EYT’nin kimleri kapsayacağını şartlarını ve kaç kişinin çıkması beklenen bu yasadan yararlanacağını merak ediyor. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, EYT ile ilgili tüm detayları tek tek anlattı, tarih verdi. İşte EYT krizinin çözüme kavuşacağı öne sürülen o tarih…

EYT'de son dakika gelişmesi! Tarih belli oldu

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, ETY'de 5 adımlı bir programın söz konusu olduğunu kaydetti ve bunların sırasıyla çözüldüğünü söyledi.

EYT DÜZENLEMESİ İÇİN TEMSİLCİLERLE 5 KONU GÜNDEME ALINDI

Geçtiğimiz günlerde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) temsilcileriyle bir görüşme gerçekleştiren AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu yaptığı açıklamada çalışmalarla ilgili bilgi verdi. EYT başta olmak üzere birçok konunun gündemlerinde olduğunu belirten Akbaşoğlu, "Çalışma Bakanlığımız ile birlikte tüm konuları çalışıyoruz" dedi.

İşte bu 5 adımlı çalışma:

1) 2022 yılı için asgari ücretin belirlenmesi: Aralık ayında yapılan toplantılar sonunda 2022 yılı için asgari ücret brüt 5004 lira net 4.253 lira olarak belirlendi. Yüzde 50 zam yapılmış oldu.

2) Emekli ve memura ek zam: Ocak ayında enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra memurların ve emeklilerin zamları da ortaya çıktı. Bununla birlikte memur ve memur emeklilerine 2.5 puanlık daha ek zam yapılarak toplam zam oranı yüzde 31'e çıkartıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammıyla birlikte taban maaşları 1.500 TL'den 2.500 TL'ye çıkartıldı. Temmuz ayında tüm emekliler ve memurlar için yeni bir maaş artışı yapılacak. Böylece yıllık artışlar enflasyon rakamlarının üzerinde olacak. Ayrıca tüm emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye ödemesi de yapılacak.

3) 3600 ek gösterge Mayıs'ta tamam: Memurları ilgilendiren 3.600 ek gösterge çalışmaları da 2022 yılı ile birlikte başladı. Teknik çalışmaların ardından paydaşlarla ilk toplantı gerçekleştirildi Memur-Sen ve 11 sendika başkanının katıldığı toplantıda talepler değerlendirildi. İkinci toplantının 16 Mart'ta yapılması bekleniyor. Bu çalışmaların bitmesinin ardından söz konusu çalışmanın Mayıs ayı ile birlikte Meclis gündemine gelmesi planlanıyor.

4) Sözleşmeliye yeni haklar: Ağustos ayında toplu sözleşme metnine giren diğer bir konu da sözleşmelilere yeni haklar verilmesi oldu. Bu konuda 3.600 ek gösterge çalışmasıyla birlikte yürütülüp sonrasında çözüme kavuşturulacak.

5) EYT düzenlemesi masaya yatırılıyor: Bu çalışmaların ardından EYT konusundaki gelişmeler de değerlendirilerek kamuoyu ile paylaşılacak. Bu konuda yapılacak teknik çalışmalar da neticelendirilmiş olacak.

Söz konusu 5 konunun sırayla çözüme kavuşturulduğunu belirten Akbaşoğlu şu bilgileri verdi:

"Aralık ayı ile birlikte yeni asgari ücret belirlendi. Ardından emekliler ve memurların zam oranlarıyla ilgili konu çözüme kavuşturuldu ek zamlarla ilgili yasal düzenleme Meclis'ten geçti. Şu anda yine milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge çalışması devam ediyor bununla ilgili müzakereler sürüyor sonuçta bu da yasa teklifi olarak Meclis'e gelecek ve yasalaşacak. Ardından belediyeler dahil olmak üzere tüm sözleşmeli kamu çalışanlarıyla ilgili konu ele alınıp çözüme kavuşturulacak. Bunların ardından da EYT konusu ile ilgili çalışmalar neticelendirilecek. Bu kendi sırası içinde aynen çalışma programımız devam etmektedir. Ne demişsek onu gerçekleştiriyoruz. 2022 yılı içinde EYT'li kardeşlerimizin konusunu da masaya yatırıp geniş bir katılımcı demokrasi ve ilgili yetkili kurulların da kanaatlerini alarak, konuyu inşallah neticelendireceğimizi ifade etmek isterim Toplumumuzun sorunu bizim sorunumuzdur. Bu konuları da sadece AK Parti ve Cumhur İttifakı çözer."

EYT TEMSİLCİLERİ İLE NE KONUŞULDU?

EYT temsilcileri olarak 9 kişilik bir heyetin hem kendisiyle hem de MHP Grup Başkanvekili ile görüştüğünü söyleyen Akbaşoğlu bu konuyla ilgili de şu bilgileri verdi:

"Arkadaşlarımız bize taleplerini ifade ettiler. Meclis'te bir komisyon kurulacağı yolunda haberler çıktı böyle bir durum söz konusu değil. Bu konu dediğimiz süreç içinde masaya yatırılacak. Zaten bu konu teknik bir konu ve Çalışma Bakanlığı'nın yapacağı çalışmalarla kapsamı ortaya çıkartılacak. Bir etki analizi yapılacak. Paydaşlarla müzakereler içerisinde çalışması yapılacak. 2022 yılı içinde bu çalışmalarla ilgili kamuoyuna net bir ifadeyle Çalışma Bakanımızla birlikte açıklama yapacağız" dedi.

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