SON DAKİKA | 10 milyon çalışan bu haberi bekliyor! Asgari ücret maratonu başladı! 5 bin TL'lik fark masadaydı, TİSK'ten ilk açıklama geldi

Son dakika asgari ücret haberi... Asgari ücret zam oranı için milyonların beklediği toplantı bugün yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya geldi. 18 milyon SGK'lının beklediği zam oranı için gözler çıkacak rakam çevrilirken, TİSK'ten çok önemli açıklamalar geldi.

SON DAKİKA: TİSK BAŞKANI AKKOL'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI: 'TAŞIN ALTINA ELİMİZİ KOYMAYA HAZIRIZ'

Akkol,'Asgari ücret sürecinin ilk günü. Ergun Atalay yukarıda, Sayın Bakanımız da yukarıda. Bir komisyonumuz var biliyorsunuz. Hem işveren tarafını hem devleti temsil ediyor. Yakın zamanda ilk toplantı yapılacak. Son 2 asgari ücretteki üçlü atılan imzayı çok önemsiyorum. Bu ortak mutabakatın bu dönem için de de devam etmesini istiyoruz. Biz işverenler olarak taşın altına elimizi koymaya hazırız.' ifadelerini kullandı.

TARAFLAR NE İSTİYOR?

Sendikalar müzakerelere 10-13 bin TL ile başlamayı planlıyor. İşveren dünyasında ise refah payını da kapsayan artışla asgari ücretin 8 bin -8 bin 500 TL olarak belirlenmesi eğilimi var.

Türk-İş evli olmayan ve çocuksuz bir çalışanın hayat pahalılığına 10 bin 171,17 TL'lik bir ücretle karşı koyabileceğini savunuyor. Tespit Komisyonu'nda olmayan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ise, yoksulluk sınırının 26 bin 123 lira olduğundan hareketle, asgari ücretin en az 13 bin olmasını istiyor.

Yüzde 40 oranında zam yapılması halinde asgari ücret 5 bin 500 TL'den 7 bin 700 TL'ye, yüzde 50 oranında artışla ise 8 bin 250 TL'ye çıkacak. Genel öngörü 8 bin TL'nin altında kalmayacağı yönünde.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLUR?

Asgari ücret zammının ne olacağına ilişkin çeşitli tahminler yürütülse de henüz rakam netleşmedi. İşte örneklerle olası asgari ücret zam tablosu;

YÜZDE 30 ZAM

Şu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 30 zamla 7 bin 150 TL'ye yükselecek.

YÜZDE 40 ZAM

Şu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 40 zamla 7 bin 700 TL'ye yükselecek.

YÜZDE 50 ZAM

Şu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 50 zamla 8 bin 250 TL'ye yükselecek.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücrete, 2022 Ocak ayında tarihin en yüksek artışı yapıldı.

Asgari ücret, yaklaşık yüzde 50 zamla brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlendi.

Temmuz ayında yapılan zamla birlikte ise asgari ücret yüzde 30'luk bir artışla net 5 bin 500 liraya çıktı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret, bir kişinin çalıştırılabileceği en düşük ücreti ifade ediyor. 2015 yılına kadar altı aylık dilimler şeklinde belirlenen asgari ücrette, 2016 yılındaki değişiklikle yılın tamamında geçerli olan tek bir rakama geçildi.

Yasaya göre, asgari ücrette yapılacak artış için işçi, işveren ve hükûmetten 5'er temsilciden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması gerekiyor.

Mevzuat gereği Komisyonun aldığı zam kararı, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyor.

