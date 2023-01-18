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  4. EYT'de son durum 18 Ocak 2023: EYT ne zaman çıkacak, ilk maaş ne zaman yatacak? 2 milyon 250 bin kişiyi yakından ilgilendiren kritik tarih!

EYT'de son durum 18 Ocak 2023: EYT ne zaman çıkacak, ilk maaş ne zaman yatacak? 2 milyon 250 bin kişiyi yakından ilgilendiren kritik tarih!

18.01.2023 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT ile ilgili son dakika açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin tarafından yapıldı. Milletvekillerinin konuyu tartıştığını belirten Bakan Bilgin, onların söz konusu çalışmayı Meclis'e götüreceğini belirtti. Bakan Bilgin, "Emeklilikte Yaşa Takılanlar'da top bizden çıktı, Meclis'in iradesinde" ifadelerini kullandı. Peki, EYT ne zaman çıkacak, ilk maaş ne zaman yatacak? İşte 18 Ocak 2023 Çarşamba günü itibariyle EYT'de son durum...

EYT'de son durum 18 Ocak 2023: EYT ne zaman çıkacak, ilk maaş ne zaman yatacak? 2 milyon 250 bin kişiyi yakından ilgilendiren kritik tarih!

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri ve 2 milyon 250 bin vatandaşı ilgilendiren düzenlemeye ilişkin detaylar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'in bugünkü açıklaması sonrası, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada EYT düzenlemesinin önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacağını belirtti. teknik çalışmayı Bakanlığın bitirdiğini, kanun teklifi haline getirilmekte olduğunu söyledi. İşte, EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri...

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT ile ilgili son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin tarafından yapıldı.

Bakan Bilgin yöneltilen soru üzerine şu yanıtı verdi:

"Gruptaki milletvekillerimiz konuyu tartışıyor. Onlar Meclis'e götürecek, biz değil. Meclis'in iradesinde, bizden top çıktı. Milletvekillerimizin iradesiyle o şekilleniyor. Bundan sonraki aşamaları biz takip etmiyoruz. Biz Meclis'te milletvekillerimize, grubumuza getiriyoruz, orası değerlendiriyor, artık incelenir diye düşünüyorum."

EYT’DE YAŞ ŞARTI UYGULANACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin, "Bugün sizlerle paylaşacağımız düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır." demişti.
Türkiye'de emekli olabilmek için üç şartı; prim ödeme gün sayısını, sigortalılık süresini ve yaşı tamamlamak gerektiğini hatırlatan Erdoğan, "Yaptığımız düzenleme, şartlardan ilk ikisini tamamlamış olup da sadece yaş sebebiyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor. Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenlemeyi eski sistemdeki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

EYT NE ZAMAN MECLİS'E SUNULACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu EYT'nin en geç haftaya Meclis'e sunmayı planladıklarını belirtmişti.

EYT'LİLER İÇİN İLK MAAŞ NE ZAMAN YATACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu daha önce yöneltilen bir soru üzerine, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "EYT en geç haftaya Meclis'e sunmayı planlıyoruz, maaşlar en geç Mart ayında yatırılacak. Bu konuda en ufak bir tereddüt söz konusu değil" ifadelerini kullanmıştı.

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