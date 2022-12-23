EYT'DE SON DURUM 23 Aralık 2022: EYT ne zaman çıkacak, kadınlar ve erkekler için prim gün sayısı kaç olacak? 2 milyon kişi emekli olabilir!

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) ile ilgili son dakika gelişmeleri, bugün (23 Aralık 2022 Cuma) vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilik yılını doldurup yaş şartını bekleyen vatandaşlar için yapılan çalışmayı kısa sürede tamamlayacaklarını belirtti. Birçok kişi EYT ne zaman çıkacağını merak ediyor. İşte 23 Aralık 2022 Cuma günü EYT'de son durum...

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT konusunda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada "Kapsamlı bir çalışma yaptık. Şu anda EYT şartlarını oluşturan 1,5 milyon insanımız var. Bu şartları taşıyanların yüzde 87'si özel sektörde. EYT, 2023’te uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

EYT'DE KADINLAR VE ERKEKLER İÇİN PRİM GÜN SAYISI ŞARTI KAÇ OLACAK?

EYT prim günü sayısına ilişkin ayrıntılar Bakan Bilgin tarafından açıklandı.

EYT için 1999 öncesi ve 5000 prim gün şartı bulunuyor.

Kadınlar için 20 sene ve erkekler için 25 yıl şartı bulunuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT düzenlemesine ilişkin daha önce yaptığı açıklamada "Sayı günden güne değişiyor. Meclis'ten kanun çıkarken bakılacak 2 milyon civarında olabilir veya değişebilir" ifadesini kullanmıştı.

EYT'DE SON DURUM! (23 ARALIK 2022 CUMA)

EYT'ye ilişkin konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamada "“Kabinede gündeme gelirse Cumhurbaşkanı önümüzdeki hafta açıklar” diyen Nebati, “Biz çalışma bakanımızla maliyetleri konuşuyoruz. Bizim taraftan gelecek destekler olursa diye onu da konuşuyoruz” ifadelerrini kullandı.

