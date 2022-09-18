EYT'de son durum ne? Bakan Bilgin tarih verdi! EYT ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsayacak?

Katıldığı bir programda gazetecilere demeçler veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Sorunlar olduğunu ve bunların çözüleceğini belirten Bilgin, “Sorunların çözümü için tedbirler alıyoruz. Asgari ücreti önceki yıla göre yüzde 80 arttırdık. Önümüzdeki dönem içerisinde sözleşmeli personel ve EYT sorununu çözüyoruz. Dosya dosya açarak çözeceğiz. Türkiye’nin emekçileri endişe etmesin. Türk devleti sosyal bir devlettir. Büyük Türkiye yolunda daha emin adımlar ile yürüyeceğiz” diye konuştu.

EYT'DE SON DURUM NE?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamudaki binlerce sözleşmeli personelle ilgili çalışmayı sonuca ulaştırmak üzere olduklarını söyledi. Bakan Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından bir grup gazetecinin çalışma hayatıyla ilgili gelişmeler konusundaki sorularına şu yanıtları verdi:

“Kamudaki sözleşmeli personelle ilgili çalışmamızı sona erdirmek üzereyiz. Meclis ilk açıldığında Sözleşmeli Personel dosyasını getireceğiz. Şu anda üzerinde çalıştığımız dosya o, bitirmek üzereyiz. Bir iki konu daha var EYT ondan sonra çünkü onun teknik çalışması biraz daha zaman alacak. Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir. Sözleşmeli personel ve geçici işçiler bir an önce çözmemiz gereken dosyalar. Sözleşmeli personel mevzusunu çözüyoruz, önümüzdeki günlerde sizlerle de paylaşırız. Sonra maden işçileri ondan sonra da kadroya geçmemiş taşeron işçiler var, o tarihte 90 bin civarında Taşeron Işçi vardı, önceliğimiz onlar. Taşeron işçilerle ilgili bir çalışmamız var. O da ayrı bir dosya. Sözleşmeli personelle ilgili çalışma bittikten sonra onu ele alacağız.”

TEK FORMÜL MASADA

EYT’yle ilgili olarak geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, masada tek formül olduğunu, bunun üzerinde çalışmalar yapıldığını ve yılsonuna kadar EYT’nin yetişebileceğini belirtmişti.

