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EYT'de son durum nedir? EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak? Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında son gelişmeler!

19.02.2022 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT'de son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Emeklilikte yaş şartına takılanların gündeminde EYT yer almaya devam ederken, konu ile ilgili açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapıldı. Peki EYT'de son durum nedir? EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak? İşte emeklilikte yaşa takılanlar hakkında son gelişmeler!

EYT'de son durum nedir? EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak? Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında son gelişmeler!

EYT ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip edilmekte. EYT'nin ne zaman çıkacağı gündemde yer alırken, kimleri kapsayacağı da merak ediliyor. İlk sigortalı olduğu tarih 1999 senesinin eylül ayından önce olanlar emeklilikte yaşa takılmaktalar. Daha önce 1999’un eylül ayında sosyal güvenlik sisteminde yapılan değişiklikle sigortalılık süresi ve prim gün sayısına ek olarak emeklilik için bir de yaş şartı getirilmişti. Peki EYT'de son durum nedir?

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin konuyla ilgili katıldığı bir canlı yayında şöyle konuştu:

"Emeklilik meselesi 3 şarta bağlanmış. 1 prim gün sayısını tamamlama, 2 yıl, 3'üncüsü yaş... Üçüncü şık sorun. Yaş şartını yerine getirmemiş olanlarla ilgili sorun.

Yaş da bu işin şartlarından biri denilen bir anayasa kararı var. Prim ödeyecek insan sayısı ile emekli olacak insan sayısı arasında bir oran var.

Türkiye'de bu rakam 2'nin altına düştü. Düzenlemeler yapılırken bunlar dikkate alınmıştır. Emekliliğimizi planladığımız için bize haksızlık yapıldı diyorlar.

Çalışma programı içinde var. Ama aşama aşama çözüyoruz. Öncelikli sorunlarımız emeklilerimizin durumu, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personel...

Tüm bunları düzenleyecek düzenleme yapmak. İşçi sendikalarımızla yapacağımız sözleşme hakları ve enflasyon farkları çalışmalarımız var. Tüm çalışmaları ele alacağız. Önceliklerimizi sıraladım."

EYT NEDİR, NE ANLAMA GELİYOR?

8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirilmişti. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlanmıştı.

Buna göre sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) beraber sağlanması aranmaya başlandı.

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Vedat Bilgin
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