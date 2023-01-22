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EYT'de yapılandırma sürprizi! Faizler silinecek, krediyle hemen emekli olunabilecek... 1,20'lik faiz oranı gündemde

22.01.2023 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yapılandırma paketinin milyonları borç yükünden kurtarması beklenirken EYT ile emeklilik bekleyenlere de ilaç olacak. Örneğin, askerlik ve doğum borçlanmasını ödeyemeyenler, kamu bankaları vasıtasıyla alacakları kredileri emekli maaşlarıyla geri ödeyebilecek. Söz konusu krediler için yüzde 1.20'lik faiz oranının masa olduğu belirtiliyor. Bunun yanında da Bağ-Kur'lu olup da borcunu ihya edenlerin yani geçmiş tarihli günlerini satın almak isteyenlerin faizlerini sildirme ihtimali olabilecek.

EYT'de yapılandırma sürprizi! Faizler silinecek, krediyle hemen emekli olunabilecek... 1,20'lik faiz oranı gündemde

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi olarak belirtilen düzenlemede, peşin ödeme, indirim ve taksit seçenekleri olacak. Söz konusu düzenleme EYT'lileri de heyecanlandırdı. Yapılandırma kapsamında faizi silinecek borçlar arasında EYT'lin askerlik ve doğum borçlanması yer almıyor. Çünkü o borçlarda zaten faiz yok.

BORCU OLANA HEMEN EMEKLİLİK FIRSATI

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, ATV Haber'e yaptığı açıklamada "Sadece şu olur. Yapılandırmayla beraber SGK bir bankayla anlaşırsa, emekli maaşından tahsil edilmek suretiyle bir kredi yöntemi uygulanabilir. Böyle bir şey bekliyoruz." diye konuştu.

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KREDİYLE NASIL EMEKLİ OLUNACAK?

Örneğin anlaşma kapsamında 1.20 faiz oranı uygulanır ve 36 ay vade yapılırsa 550 gün için 58 bin 712 TL olan askerlik borçlanmasının aylık ödemesi 2 bin 018 TL olacak.

Doğum borçlanması için 76 bin 860 TL'lik bir kredi için bankaya müracat eden bir sigortalı ise aylık 2 bin 641 TL'lik ödemeyle toplamda 95 bin TL 076 TL ödemiş olacak.

Kredi ödemeleri maksimum 60 ay vadeyle yapılabilecek. Ödemeler bittikten sonra ise emekliler maaşlarını kesinti olmadan alabilecek.

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BAĞ-KUR'LUNUN BORÇLARINDAKİ FAİZ SİLİNECEK

Bağ-Kur'lu olup da borcunu ihya edenlerin yani geçmiş tarihli günlerini satın almak isteyenlerin faizleri ise silecek.

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3'TE 1 ORANINDA KAR SAĞLAYACAK

Bu imkandan ise sadece Bağ-Kur'lular yaralanabilecek. Söz konusu kişi yaklaşık 3'te 1 kar sağlayacak. Normalde ihyaya 300 bin TL ödeyecek olan bir vatandaşın yapılandırmayla birlikte ödeyeceği tutar 200 bin TL'ye kadar düşebilecek.

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Sosyal Güvenlik Uzmanı Duman, "Bugünkü normalde reel asgari ücretin belirlediği tutar üzerinden borçlanıyorlar ihyayı. Ama yapılandırma gelirse geçmiş tarihleri günleri satın alma meselesi olduğundan dolayı faizler silindiğinde ciddi kar söz konusu olabilir" dedi.

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kredi Yapılandırma EYT emekli

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