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EYT'de yeni gelişme! Bakan Nebati'den 'EYT' açıklaması: 'Çalışmalar devam ediyor'

25.08.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için geri sayım başladı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in tek formül olduğunu duyurmasının ardından bir açıklama da Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi. İşte son dakika EYT haberinin detayları…

EYT'de yeni gelişme! Bakan Nebati'den 'EYT' açıklaması: 'Çalışmalar devam ediyor'

EYT'liler ile ilgili dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren EYT düzenlemesi için çalışmalar devam ederken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den yeni bir açıklama geldi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvnelik Bakanı Vedat Bilgin, 'Masamızda sadece bir tane EYT formülü var' açıklamasını yapmıştı.

SON DAKİKA: Milyonlarca EYT'yi bekliyor! Herkesin konuştuğu o iki ihtimal... Bakan Bilgin duyurdu işte masadaki tek formülSON DAKİKA: Milyonlarca EYT'yi bekliyor! Herkesin konuştuğu o iki ihtimal... Bakan Bilgin duyurdu işte masadaki tek formül

SON DAKİKA: BAKAN NEBATİ DUYURDU! 'ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve öğretmenlerle ilgili düzenlemeler konusunda ilgili bakanlıklarla koordineli çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine yanıt vererek, "Sayın Kılıçdaroğlu, bizim panikle yaptığımız hiçbir işimiz yok, sadece sizin rol kapma girişimlerinizi deşifre ediyoruz. 27 Temmuz’dan bu yana Adalet Bakanlığı'mız ile birlikte dar gelirli vatandaşlarımıza dönük devam eden çalışmalarımız kamuoyunun zaten malumudur. Sizin de çok iyi bildiğiniz üzere EYT ve öğretmenlerimiz konusunda da ilgili bakanlıklarımızla koordineli çalışmalarımız uzun süredir devam ediyor. Anlaşılan bizi yakından takip ediyorsunuz. Bizi izlemeye devam edin." değerlendirmesinde bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
Nureddin Nebati Vedat Bilgin EYT
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