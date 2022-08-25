EYT'de yeni gelişme! Bakan Nebati'den 'EYT' açıklaması: 'Çalışmalar devam ediyor'

EYT'liler ile ilgili dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren EYT düzenlemesi için çalışmalar devam ederken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den yeni bir açıklama geldi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvnelik Bakanı Vedat Bilgin, 'Masamızda sadece bir tane EYT formülü var' açıklamasını yapmıştı.

SON DAKİKA: BAKAN NEBATİ DUYURDU! 'ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve öğretmenlerle ilgili düzenlemeler konusunda ilgili bakanlıklarla koordineli çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine yanıt vererek, "Sayın Kılıçdaroğlu, bizim panikle yaptığımız hiçbir işimiz yok, sadece sizin rol kapma girişimlerinizi deşifre ediyoruz. 27 Temmuz’dan bu yana Adalet Bakanlığı'mız ile birlikte dar gelirli vatandaşlarımıza dönük devam eden çalışmalarımız kamuoyunun zaten malumudur. Sizin de çok iyi bildiğiniz üzere EYT ve öğretmenlerimiz konusunda da ilgili bakanlıklarımızla koordineli çalışmalarımız uzun süredir devam ediyor. Anlaşılan bizi yakından takip ediyorsunuz. Bizi izlemeye devam edin." değerlendirmesinde bulundu.

Sayın @kilicdarogluk, bizim panikle yaptığımız hiçbir işimiz yok, sadece sizin rol kapma girişimlerinizi deşifre ediyoruz. 27 Temmuz’dan bu yana Adalet Bakanlığımızla birlikte dar gelirli vatandaşlarımıza dönük devam eden çalışmalarımız kamuoyunun zaten malumudur. https://t.co/vbj9Lwe1JZ — Dr.Nureddin NEBATİ???????? (@NureddinNebati) August 25, 2022



