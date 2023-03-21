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EYT’den emekli olamayana toplu para! SGK o detayı duyurdu! İade alabilecekler…

21.03.2023 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT yasası ile milyonlarca kişinin gözü nasıl emekli olabileceğine yönelik detaylara çevrildi. EYT yasası ile birlikte emekli olabilenler kadar emeklilik hakkını kazanamayanlar da oldu. EYT’den emekli olamayanlara ise toplu para imkanı doğdu. Emekli olamayanlar ödenmiş primlerini toplu ödeme olarak geri alabilecek. Fazladan yapılan borçlanma ödemeleri de bu kapsama alınacak. İşte emekli olamayanlara yapılacak prim iadelerinin ödemesi ile ilgili haberin detayları…

EYT’den emekli olamayana toplu para! SGK o detayı duyurdu! İade alabilecekler…

EYT yasası çıktı ancak emekli olabilen kadar emeklilik hakkını elde edemeyen de çok sayıda kişi var. Sosyal Güvenlik Kurumu, EYT genelgesiyle, Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinden yararlanamayanlara toptan ödemesi (prim iadesi), prim borçlanması, birden fazla sosyal güvenlik kurumu kapsamında çalışanlar konusuna açıklık getirdi.

EYT düzenlemesiyle emekli olamayanlar ise isterlerse ödenmiş primlerini toplu ödeme ile geri alabilecek. Fazladan yapılan borçlanma ödemeleri de bu kapsamda değerlendirilecek.

Genelgeye göre, resen emekli edilen kamu personeli de EYT Yasası'ndan yararlanabilecek. Borçlanmayla ya da çalışarak emeklilik primini tamamlayamayanlara toptan ödeme yapılacak. Hizmet borçlanması ile isteğe bağlı sigorta primleri de aynı kapsamda değerlendirilecek.

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EMEKLİ OLMAK İÇİN SÜRESİ YETMEYENLER

Takvim gazetesinden Hazal Ateş’in haberine göre; Askeri memur, subay, gedikli erbaşlar hakkında ahlak noktasında hüküm, yetersizlik, disiplin nedeniyle veya askeri mahkemelerce verilecek kararlar üzerine yasanın yayımlandığı 3 Mart ve sonrasında işten ayrılınılması durumunda emeklilik hakkında yararlanabilecek.

Bu kapsamdaki kadın ve erkek personelde 25 yıl hizmet koşulu aranacak. Hizmet süresi 25 yıldan az olanlar için toptan ödeme işlemi (prim iadesi) gerçekleştirilecek.

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PRİM TUTARLARINI TOPLU OLARAK ALABİLİRLER

Emeklilik için gerekli prim ödeme gün sayısını dolduramayanlar bağlı bulunan sosyal güvenlik merkezi ya da il müdürlüğüne yazılı talepte bulunmaları halinde ödemiş oldukları prim tutarlarını toplu şekilde geri alabiliyor.

Sigortalının vefatı durumunda hak sahibi yakınları da toptan ödeme talep edebiliyor. SSK ve Bağ-Kur'luların toplu para alabilmesi için sigortalı olarak çalışmaması ya da kendi işini yürütüyor olmaması gerekiyor. SSK'lı olup 2008 tarihinden önce kendi adına ödenen işçi ve işveren primi, bu tarihten sonra da sadece işçi primleri için toptan ödeme yapılıyor.

Bağ- Kur'lularda ise tarih ayrımı yapılmadan ödenen bütün primler iade edilebiliyor. Bu primler yaşlılık, ölüm, malullük sigortasını kapsıyor.

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İSTEĞE BAĞLI BORÇLANMA PARALARI DA DAHİL

Hizmet borçlanması ile isteğe bağlı sigorta primleri de aynı kapsamda değerlendiriliyor. Genel Sağlık Sigortası ve kısa vadeli sigorta kollarına yönelik primler ise iade edilmiyor. Ayrıca fazladan yapılan askerlik ve doğum borçlanmaları da geri alınabiliyor. Çalışanlar için Kurum'a bildirilen prime esas kazançta alt ve üst sınır bulunuyor.

Birden çok işyerinde çalışıp üst sınırı aşan kazançlar için ödenen primler de iade ediliyor. Bunun için de başvuru zorunluluğu bulunuyor. İşveren adına yatırılan primlerin iadesi ise söz konusu olmuyor.

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