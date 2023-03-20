On binlerce kişiyi ilgilendiriyor! EYT'den sonra sıra onda... Bakan Bilgin 'Sorunu çözüyoruz' deyip duyurmuştu! Geçici işçilere kadro...

Geçici işçilere kadro düzenlemesi ile ilgili çalışmalar hız kazandı. On binlerce kişiyi ilgilendiren düzenleme son olarak Meclis'e gönderildi. Geçici işçilere kadro çalışmasında sona yaklaşıldığı ifade edildi. Bakan Bilgin de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Geçici işçi sorununu çözüyoruz." deyip "EYT’den sonra geçici işçiler demiştim. Şimdi de Meclis'in vereceği karar ile geçici işçiler meselesi de kapanıyor" şeklinde konuşmuştu. İşte detaylar...

DÜZENLEME 53 BİN KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Çalışma yaklaşık 53 bin kişiyi kapsıyor. Geçici işçilerin çalışma süreleri 5 ay 29 gün ile 9 ay 29 gün arasında değişiyor. Geçici işçiler, Devlet Demiryolları, Orman Genel Müdürlüğü, şeker fabrikaları, belediyeler ve benzeri kurumlarda görev yapıyor.

DETAYLARIN ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NETLEŞECEĞİ ÖĞRENİLDİ

Düzenleme kapsamında geçici işçilerin çalışma süreleri üzerinde yoğunlaşılmış durumda. Kadrolu işçi olarak çalışmaları hedeflenirken yapılan çalışmalar doğrultusunda geçici işçilerin sosyal haklarında da iyileştirme olması beklentiler arasında. Düzenlemenin ayrıntılarının ise önümüzdeki günlerde açıklanacağı öğrenildi.

BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise geçtiğimiz günlerde AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarına konuyla alakalı açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Bilgin, geçici işçilerle alakalı düzenlemenin hafta içerisinde Meclis gündemine geleceğini ifade etmişti.

Emeklilikte yaşa takılanlardan (EYT) sonra geçici işçiler konusuna el atacaklarını söylediğini hatırlatan Bilgin, “Tahmin ediyorum bu hafta Meclis gündemine alınır. Geçici işçi sorununu çözüyoruz. Dosya önümüzde. Ele aldığımız her konuyu çözerek dosyayı kapatıyoruz. EYT’den sonra geçici işçiler demiştim. Şimdi de Meclisin vereceği karar ile geçici işçiler meselesi de kapanıyor” ifadelerine yer vermişti.

“STAJ BİR EĞİTİMDİR”

"Staj mağdurları" kavramının doğru olmadığını ve prim yatırılmadan emekli olunmayacağının altını çizen Bakan Bilgin, “Staj mağduru diye bir kavram doğru değil. Primini yatırmamış kişiler primini yatırmadan emekli olabilir mi, patronları kim? Kendi adlarına sigorta primi yatıracak olan ismi bize bildirsinler, onları tespit edelim, primlerini yatırsınlar. Siz kendi iş verenlerinize sorun, staj için gelen çocuklar için prim yatırırsanız staja alır mısınız. Staj bir eğitimdir, bu durumu siz de yaşamışsınızdır. Kavramları doğru kullanın” değerlendirmesinde bulunmuştu.



