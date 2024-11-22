EYT'den yararlanamayanlara güzel haber! İsa Karakaş kademeli emeklilik için 'Bir halka koptu' diyerek tarih verdi... Milyonlar artık onu bekliyor

Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistem olarak aktarılıyor. EYT'den yararlanamayan vatandaşlar kademeli emeklilik talebini dile getiriyor. AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler'e emeklilik sisteminde değişiklikler olacak mı sorusu üzerine şu şekilde yanıt vermişti:

"Yeni emeklilik sistemi, prim miktarını, yaşı ve ödeme sürelerini esas alan bir dengeye dayanmalıdır. Sürdürülebilir bir yapı için bu unsurların dikkate alındığı bir sistem inşa etmeliyiz. Ancak şu anda bu konuda herhangi bir yasal metin veya tasarı bulunmamaktadır. Bakanlıklarımızın bu konuda çalışmaları devam ediyor ve daha geniş bir çerçevede değerlendirilmesi gerekiyor”

AVRUPA İLE KIYAS YAPILDIĞINDA...

Güler Avrupa ile bir kıyas yapıldığında Türkiye'de genç yaşta emekli olunduğunun altını çizerek, "Türkiye’de her iki çalışana karşı bir emekli düşerken, gelişmiş ülkelerde bu oran üç veya dört çalışana bir emekli şeklindedir. Ayrıca Avrupa’nın önde gelen ülkelerinde emeklilik yaşı 65-67 seviyesindeyken, Türkiye’de 40’lı ve 50’li yaşlarda emekli olmak hala yaygındır. Bu sürdürülebilir bir yapı değildir” sözlerini vurgulamıştı.

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN TARİH VERDİ!

TGRT Haber TV'ye konuşan Sosyal Güvenlik Baş Uzmanı İsa Karakaş, kademeli emeklilik için çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Karakaş, kademeli emekliliğin mutlakada devreye alınacağını belirterek, "Sosyal güvenlik sistemi bir zincir gibidir ve EYT ile birlikte bu zincirin bir halkası koptu. Bu kopukluk, 17-24 yıl gibi uzun sürelerle emekli olanlar arasında ciddi bir adaletsizlik yarattı" şeklinde konuştu.

Vatandaşın sisteme güvenmesi için bir düzenin şart olduğunu vurgulayan Karakaş, "Ben erken emekliliği teşvik eden bir uzman değilim ancak emeklilikte kademe uygulamasının mutlaka geleceğine inanıyorum. 2027 yılına kadar bu konuda bir düzenleme yapılması beklenebilir” diyerek sözlerini noktaladı.