FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. EYT'den yararlanmak isteyenler dikkat! Bu yöntemle dolandırıyorlar '52 yaş, prim, şart...'

EYT'den yararlanmak isteyenler dikkat! Bu yöntemle dolandırıyorlar '52 yaş, prim, şart...'

30.12.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT'lilerin uzun süredir beklediği EYT düzenlemesi kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu. Müjdenin ardından bu kez de 'danışmanlık' adı altında dolandırıcılar ortaya çıktı. Açıklama yapan Bolu Düzce Sakarya EYT Mağdurları Derneği Başkanı Mehmet Ali Çelik, bazı EYT'lilerin sosyal medyada konuşan ve yetkili olmayan kişilere soru sorup para ödediklerini ve sorun yaşadıklarını belirtti. Çelik, para ödeyip sorulara cevap bulmaya çalışılmaması gerektiğini vurgulayarak "Konu açık ve net" dedi.

EYT'den yararlanmak isteyenler dikkat! Bu yöntemle dolandırıyorlar '52 yaş, prim, şart...'

Milyonlarca kişinin uzun süredir beklediği EYT düzenlemesiyle alakalı karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. EYT kararı sonrası emekli olmak isteyen vatandaşlar SGK önlerinde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. EYT'liler işlemlerini başlatmak için harekete geçerken bu kez de karşılarına dolandırıcılar çıktı. Şimdi, EYT'den yararlanmak isteyen vatandaşların dolandırmaması için uyarılarda bulunuluyor. Vatandaşların mağduriyetleri üzerinden dolandırıcıların kazanç sağlamaya çalıştığı ifade edilerek kimsenin para ödeyerek sorularına cevap bulmaya çalışmaması gerektiği belirtildi. İşte detaylar...

DOLANDIRICILARA KARŞI UYARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından 2 milyon üzerinde emeklilik bekleyen kişi büyük mutluluk yaşadı. SGK il müdürlükleri önünde ve E-devlet portalında hem SGK durumunu öğrenmeye çalışanlar hem de bilgi almak isteyenler sebebiyle yoğunluk yaşanıyor. Bolu Düzce Sakarya EYT Mağdurları Derneği Başkanı Mehmet Ali Çelik ise vatandaşların mağduriyetleri üzerinden kazanç sağlamaya çalışan dolandırıcıların olduğunu belirterek, uyarılarda bulundu.

AW793148_02

"EYT'DE ZAFERE ULAŞTIK"

Azim ve inanç ile mücadele ederek mutlu sona ulaştıklarını belirten Çelik, "Mücadelemize 2018 yılında derneklerle başladık. 2018 yılı öncesinde ise belli dönemlerde çalışmalar oldu. 2015 yılında ülke genelinde dernekleşmeler başladı. Bizler de Bolu Düzce Sakarya Derneği olarak bu işin içine aktif olarak yer aldık. Özellikle ulusal basında yer alan bir tabut eylemiyle gündeme oturduk. Daha sonrasında derneğimizi büyüttük. İlerleyen süreçte farklı evrelerden geçerek son 2020 yılında EYT platformu temsilcisi adı altında bizler temsilciliğini yaparak, iktidarımıza görüşmelerimizi yaptık. İktidarımıza yapmış olduğumuz görüşmelerin sonunda yıl sonunda bize söylendiği gibi EYT'nin müjdesini hep beraber aldık. Sevinçliyiz, gururluyuz mücadele ettik. Azimle, inançla mücadelemizin sonuna geldik, EYT'de zafere ulaştık" dedi.

"KİMSE PARA ÖDEYEREK SORULARINA CEVAP BULMAYA ÇALIŞMASIN"

Dolandırıcıların yeni yöntemler denediğine dikkat çeken Mehmet Ali Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arkadaşlarımın bir çoğu, sosyal medyada değişik mecralarda konuşan, yetkili olmayan insanların peşine takılarak soru sorup para ödeyerek sıkıntı yaşadıklarını ifade ediyorlar. Kesinlikle kimse para ödeyerek sorularına cevap bulmaya çalışmasın. Çünkü konu açık ve net. 1999 yılı öncesinde sosyal güvenlik sistemindeki haklarımızın tamamen iadesi. Neydi 1999 yılı öncesinde bizim haklarımız. SGK sosyal güvenlik sistemi 1999 yılı öncesinde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı şeklinde üçe bölünüyordu. Bunlardan SSK'da şöyle bir durum vardı. Bir kere öncelikle 20 yıl bayanlarda, 25 yıl erkeklerde fiili hizmet süresi dediğimiz süreç ve ardından prim günüde 5 bin kadınlarda ve erkeklerdeydi. Peki Bağ-Kur'lulara geçtiğimizde aynı şekilde 25 yıl fiili hizmet süresi. O dönemki çalışan arkadaşların Bağ-Kur'ların 7.200 gün bayanlarda 9000 gün erkeklerde olması gerekiyordu. Emekli sandığı da hakeza o şekildeydi. Bu haklarımızı geri kazandık. İnsanlar bunları öğrenmek için SGK'lara gittiklerinde zaten gerekli yardım alabilecekler. Sosyal Güvenlik Sistemi ile alakalı e-devletinize, çalışma hayatından bilgileri çok rahat şekilde ulaşabilirler ve sıkıntılarınızla alakalı aynı zamanda SGK müdürlüklerine giderek orada hem müracaatlarını yapabilir hem de durumlar hakkında bilgi alabilirler. Kesinlikle ve kesinlikle birilerine ücret karşılığında bilgi almak gibi bir çalışma içerisinde olmasınlar. Soru sorarak para ödemek zorunda kalmasınlar. Bizler elimizden geldiğince gerekli bilgileri vermeye çalışacağız inşallah. Sosyal güvenlik uzmanı değerli arkadaşlarımız, SGK müdürlerimiz, çalışanlarımız da bu konuyla alakalı yardımlarını esirgemiyorlar"

AW793148_03

"'52 YAŞ OLACAK, PRİM ŞÖYLE OLACAK, ŞART BÖYLE OLACAK' GİBİ İNSANLARIN KAFASINI KARIŞTIRACAK DİYALOGLAR YAPIYORLAR"

Bazı kişilerin, emekli olmayı bekleyen vatandaşların mağduriyetlerinden faydalanmaya çalıştığına dikkat çeken Çelik, "Mağdur kitlenin üzerinden para kazanmaya çalışanlar oluyor. Bunlar sosyal medya kanallarında, farklı kanallarda, kendi televizyonlarında rant sağlamaya çalışıyorlar. Yalan yanlış bilgilerle algılar yapmaya çalışıyorlar. Şöyle ki; '52 yaş olacak, Finlandiya sistemi olacak, Almanya sistemi olacak. Prim şöyle olacak, şart böyle olacak, planlamanızı yapın, çalışmalarınızı planlayın, kendinizi emekli hazırlayın' gibi insanların kafasını karıştıracak diyaloglar yapıyorlar. Sonrasında ise numaralar vererek arayan arkadaşlardan soruları öncesinde para yatırmalarını isteyip para yatırıldıktan sonra sorularını alıyorlar. Konu çok açık, kimse parasını bu tip yerlere vererek dolandırılmasın. Kimse bu şekilde insanlara inanmasın. Sosyal güvenlik kurumlarına giderek çözüm bulabilirsiniz, bu işi gönüllü yapan sosyal güvenlik uzmanı arkadaşlar var, sosyal medyadan farklı yerlerden konuları zaten anlatıyorlar. Bizlere de ulaşabilirsiniz. Dernek başkanlarımızdan da bilgi alabilirsiniz. Bu tip sahtekarlık yapanlara güvenmeyin" ifadelerini kullandı. (İHA)

'Fiyatta indirime gittik' deyip... Ünlü sanatçıların da adı geçiyor 'Fiyatta indirime gittik' deyip... Ünlü sanatçıların da adı geçiyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fiyatlara yansıyacak mı? Elektriğe yüzde 16 indirim gelmişti! Jet çağrı yaptıFiyatlara yansıyacak mı? Elektriğe yüzde 16 indirim gelmişti! Jet çağrı yaptı
EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak?EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak?
Yoğun talep sonrası SGK'dan çok kritik EYT açıklaması! Yasalaşma süreci...Yoğun talep sonrası SGK'dan çok kritik EYT açıklaması! Yasalaşma süreci...
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık EYT dolandırıcı

En Çok Okunan Haberler

Çok konuşulacak 'İmamoğlu' ve 'Yavaş' çıkışı! "Erdoğan buldozer gibi ezip geçer"

Çok konuşulacak 'İmamoğlu' ve 'Yavaş' çıkışı! "Erdoğan buldozer gibi ezip geçer"

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e silahlı saldırı!

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e silahlı saldırı!

Gelir vergisi tarifesi açıklandı! Yol ve yemek ücretleri...

Gelir vergisi tarifesi açıklandı! Yol ve yemek ücretleri...

Son dakika: Bankalarda yeni dönem! Bakan Soylu duyurdu: Yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak

Son dakika: Bankalarda yeni dönem! Bakan Soylu duyurdu: Yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak

Yeni yılda 8.006 TL maaş bağlanacak! Dikkat: Bir ay içinde başvuru yapmak gerekiyor

Yeni yılda 8.006 TL maaş bağlanacak! Dikkat: Bir ay içinde başvuru yapmak gerekiyor

Vergi dilimleri açıklandı! '105 bin TL olur mu?' deniyordu...

Vergi dilimleri açıklandı! '105 bin TL olur mu?' deniyordu...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.