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EYT düzenlemesi ne zaman? EYT nedir? Çalışmalar başlatıldı!

02.11.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT düzenlemesinin yapılacağı tarih ilgiyle takip ediliyor. EYT hakkındaki son gelişmelere göre çalışmalar önce Kabine’ye sunulacak ardından bütçe planlarına uygun olması durumunda hayata geçirilmesi için gerekli adımlar atılmış olacak. Peki EYT düzenlemesi ne zaman? EYT nedir? İşte ayrıntılar...

EYT düzenlemesi ne zaman? EYT nedir? Çalışmalar başlatıldı!

2021 yılında gündemde olan EYT düzenlemesinin yapılacağı tarih araştırılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdopan geçtiğimiz günlerde EYT hakkında talimat vermişti. Peki EYT düzenlemesi ne zaman?

EYT DÜZENLEMESİ NE ZAMAN?

Yapılacak olan ilk ön çalışmanın, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda Çalışma Bakanlığı’nda başlayacağı söyleniyor. Çalışmanın ‘ara formül’ niteliğinde olduğu ve sadece mağduriyeti belli oranda gidereceği ifade edildi. Buna göre, bir defaya mahsus olmak üzere, sigorta prim gün sayısını doldurup, emekli olmak için gerekli yaş süresini bekleyenler için, bir düzenleme tartışılmakta.

Plan, bekleme süresini 2-3 yıl düşürmeyi amaçlıyor ve prim gün sayısını tamamlayanlar ya da şu anda emekli olmak için 56 yaşını bekleyenlere 2-3 yıllık bir avantaj sağlanacak.

Son gelişmelere göre çalışmalar öncelikli olarak Kabine’ye sunulacak. Ardından bütçeye uygun olursa hayata geçirilmesi için talimat verilecek.

EYT NEDİR?

EYT sorunu, 8 Eylül 1999 tarihinde kabul edilen 4447 sayılı Kanun ile birlikte gündeme geldi. Kanundan önce erkekler için 25, kadınlar için 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin günlük prim gün sayısı emekli olmak için yetmekteydi.

Daha sonra yapılan düzenlemeyle birlikte emeklilik yaşı kadınlarda 58’e, erkeklerde 60’a yükseltilirken, emeklilik için gereken prim gün sayısı ise 7 bin güne yükseltildi.

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