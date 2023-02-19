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EYT ertelendi mi, ne zaman çıkacak? Meclis ne zaman açılıyor? EYT'de son durum!

19.02.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından EYT düzenlemesinin ertelenip ertelenmeyeceği gündemde yer aldı. EYT'nin ertelenmesine ilişkin iddialar gündemde yer alırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son kararı verdiği öğrenildi. Peki EYT ertelendi mi, ne zaman çıkacak? Meclis ne zaman açılıyor? İşte detaylar...

EYT ertelendi mi, ne zaman çıkacak? Meclis ne zaman açılıyor? EYT'de son durum!

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) çalışmasında son düzlüğe girilmişti. EYT yasasının çıkmasını bekleyen binlerce EYT'li, son durum hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki EYT ertelendi mi, ne zaman çıkacak? Meclis ne zaman açılıyor? İşte detaylar...

EYT ertelendi mi, ne zaman çıkacak? Meclis ne zaman açılıyor? EYT'de son durum!

EYT ERTELENDİ Mİ?

EYT'yi erteleme önerisinin AK Parti'nin MYK toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise EYT düzenlemesinde geri adım atılmayacağını belirttiği öğrenildi.

EYT ertelendi mi, ne zaman çıkacak? Meclis ne zaman açılıyor? EYT'de son durum!

EYT NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Önümüzdeki hafta içerisinde TBMM Genel Kurulu'nun çalışması halinde EYT düzenlemesinin yasalaşması bekleniyor.

Meclis, 28 Şubat'ta çalışmaya başlayacak. EYT düzenlemesinin, mart ayı başında meclisten geçmesi bekleniyor.


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Recep Tayyip Erdoğan EYT meclis

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