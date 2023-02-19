EYT ertelendi mi, ne zaman çıkacak? Meclis ne zaman açılıyor? EYT'de son durum!

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) çalışmasında son düzlüğe girilmişti. EYT yasasının çıkmasını bekleyen binlerce EYT'li, son durum hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki EYT ertelendi mi, ne zaman çıkacak? Meclis ne zaman açılıyor? İşte detaylar...
EYT'yi erteleme önerisinin AK Parti'nin MYK toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise EYT düzenlemesinde geri adım atılmayacağını belirttiği öğrenildi.
Önümüzdeki hafta içerisinde TBMM Genel Kurulu'nun çalışması halinde EYT düzenlemesinin yasalaşması bekleniyor.
Meclis, 28 Şubat'ta çalışmaya başlayacak. EYT düzenlemesinin, mart ayı başında meclisten geçmesi bekleniyor.