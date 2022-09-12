EYT formülüyle ilgili yeni detay! Uzman isim 'Türkiye'ye uygun değil' diyerek, önerisini açıkladı

Milyonlarca EYT'linin beklediği formülde geri sayım başladı. EYT düzenlemesiyle ilgili formüller vatandaşlar tarafından araştırılırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den heyecanlandıran açıklama gelmişti. EYT çalışmasının Aralık ayı gibi biteceğini ifade eden Bilgin, tek model üzerinde çalışmaların sürdüğünü dile getirdi. Peki EYT tek formül nasıl olacak? Modelin içeriğinde neler var? İşte EYT son dakika haberinin detayları…

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya'dan EYT formülüyle ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. Kaya, EYT'de en fazla üzerinde durulan model için 'Türkiye için çok uygun değil' yorumunu yaptı. Kaya, kimlerin emeklilik hakkı elde edebilecekleri konusunda da değerlendirmede bulundu.

'MASAMIZDA TEK FORMÜL VAR'

Bakan Bilgin EYT’de en merak edilen konuya ilişkin geçtiğimiz günzerde yaptığı açıklamada, “Kamuoyunda saçma sapan formüller var. Bu formüller adına konuşanlar var. Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bunlar doğru değil. Masamızda sadece bir tane EYT formülü var. Kamuoyunda konuşulan modeller doğru değil. Biz zaten 62 yaşında çalışanları emekli ediyoruz” açıklamasını yapmıştı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, EYT'de konuşulan formül üzerinden kimlerin emeklilik hakkı kazanacaklarına dair Haber Global ekranında değerlendirmelerde bulundu.

Kaya'nın açıklamaları şöyle: 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlara baktığımızda halihazırda emekli olamamış, 4.5 milyondan söz ediyoruz. 99'dan önce sigortalı olmak tek başına EYT'li olma anlamına gelmez. Prim gününüzü tamamlamanız, hizmet yılını tamamlamanız gerekiyor. Kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl. Kadınlar 20 yılı tamamlamış durumda. Bu yaklaşık 1 milyona yakın. Erkeklerde 1997 yılının 10. ayından önce sigortalı olanlar da 25 yıllık şartı yerine getirmiş oluyorlar. Potansiyel adayımız 1 milyon civarında. 5975 gün sayısına da ulaşılması gerekiyor.

Olası farklı modeller için Özgür Kaya, şunları söyledi...

EN FAZLA ÜZERİNDE DURULAN...

Bakıldığında farklı modeller üzerine konuşuluyor, en fazla üzerine durulan 8 Eylül 99'dan önce sigortalı olanların 9000 gün ve erkeklerde 25 yıl, kadınlarda 7200 gün ve 20 yaş şartı şeklinde. Bu bizim ülkemize çok uygun bir öneri değil. 9000 gün sayısına ulaşmak, kadınların 7200'e ulaşmaları ülkemizde çok mümkün değil. Bu formül sağlıklı değil. Beklenti 99 tarihinden önce sigortalı olanlar prim ve hizmeti tamamladıkları takdirde yaşları ne olursa olsun emekliliğe ulaşmaları. İllaki burada sınırlama söz konusu olacak ama bu 50 yaş ile mi olur, emekliliğe kalan 5 yıllık sürenin 2.5 yıla düşürülmesiyle mi olur alternatifler düşünülüyor.

Kaya, bu düzenleme ile ortaya çıkacak olan yeni düzenleme zorunluluğuna da dikkat çekerek o durumu açıkladı...

8 Eylül 99'dan önce sigortalı olan 3600 prim gününü tamamladığında kadınlar kademeli gereği 58, erkekler de 60 yaşında emekli olabiliyorlar. Bu durumun da uygulamadan yararlanarak yaş şartlarının kaldırılması ve tamamlanamayan, kişi 55'e gelmiş prim tamamlanamamış bu beklenti prim günlerini açıktan, yurt içi hizmet borçlanması ile tamamlayarak emekliliği elde etmesi. SGK sistemi öyle bir yapı ki, bir yere dokununca pek çok taşı yerinden oynatmış olursunuz. Yurt dışında yaşayanlar da yararlanmak istiyor. Onlar da düzenleme içinde kendilerine yer verilmesini istiyor.

Kademeli dediğimiz yaş şartı. Kanun demiş ki 5000 gün ve 25 yılı doldurman gerekiyor. Bu kademeli yaş şartı iki yılda bir erkeklerin yaşlarını 2'şer kadınların 2'şer artırarak kademeli formül ortaya çıkarıldı. Bu sadece 99 yılı öncesinde değil, bu tarihten sonraki çalışanlar için de geçerli. 2048'e kadar biz kademeli yaş şartını devam edeceğiz. 2000 yılından sonra sigortalı olanlarda da kademeli olarak yaşları 2 yılda bir artarak ilerledi. 65'e kadar çıktı. 2048'den sonra konuşmayız ama 2048'e kadar bugün 99 sonrası diyeceğiz, konuşmaya devam edeceğiz.



