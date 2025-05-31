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EYT hakkını kullanamamıştı! Tek hamle ile SGK'dan geri adım geldi... Birikmiş aylıklarına kadar aldı

Prim transferi hesaplaması nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında emekli olamayan kişi, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) devreye girmesinin ardından emekli edildi ve geriye dönük maaşlarını aldı.

EYT hakkını kullanamamıştı! Tek hamle ile SGK'dan geri adım geldi... Birikmiş aylıklarına kadar aldı

KDK'nin dostane çözüm kararına göre, 2023'te EYT kapsamında emekli olmak için talepte bulunan bir kişiye, yaklaşık 20 ay sonra 4/a'dan 4/b'ye prim transferi kapsamında gerekli prim gün sayısını tamamlamadığı gerekçesiyle yaşlılık aylığı bağlanamayacağı yönünde bildirimde bulunuldu.

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KDK'YA BAŞVURMUŞTU

Kişi, 2005'ten itibaren sürekli 4/a kapsamında sigortalı olduğunu, kendisine Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 4/b kapsamında sigortalı olduğu döneme ilişkin herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını belirterek, prim transferi işlemlerinin gözden geçirilerek 4/a kapsamında yaşlılık aylığı bağlanması için KDK'ye başvurdu.

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BİRİKMİŞ AYLIKLARI HESABINA YATIRILDI

Başvuruyu inceleyen KDK, SGK ile başvurucunun talebinin karşılanması adına temasa geçti. SGK, başvurucunun emeklilik işlemlerinin başlatıldığı ve birikmiş tüm aylıklarının da başvurucunun banka hesabına yatırıldığı yönünde KDK'ye bildirimde bulundu.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
sgk Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) EYT
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