EYT için '1 yıl ertelenecek' iddiası gündem yarattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu, geri sayım başladı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetlerindeki depremler 11 ili derinden sarstı. Söz konusu depremlerde binlerce bina yerle bir olurken, 40 bini aşkın vatandaş hayatını kaybetti. Türkiye, bir yandan 'asrın felaketi' için seferber olurken bir yandan da milyonlar EYT düzenlemesi için geri sayıma başlamıştı. Gelecek hafta salı günü Meclis'e geleceği belirtilen düzenleme için ortaya atılan bir iddia ise gündem yarattı.

EYT 1 YIL ERTYELENECEK Mİ?

Kahramanmaraş depremleriyle birlikte emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ile ilgili yeni yasanın erteleneceğine dair iddialar kulislerde konuşulmaya başlandı.

ERDOĞAN 'EYT' KARARINI VERDİ

Söz konusu erteleme önerisinin AK Parti'nin MYK toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise EYT düzenlemesinde geri adım atılmayacağını ifade ettiği öğrenildi.

NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Gelen son bilgilere göre; Erdoğan, önümüzdeki hafta içinde TBMM Genel Kurulu'nun çalışması halinde EYT düzenlemesinin mevcut haliyle yasalaşmasını istedi.

Meclis, 21 Şubat Salı günü deprem sonrasında çalışmalarına başlayacak. Salı veya çarşamba günü EYT düzenlemesinin de meclisten geçmesi bekleniyor.



