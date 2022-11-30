Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Bilgin'den son dakika asgari ücret zammı mesajı: 'Enflasyonun tahribatı devam ediyor...'

Son dakika asgari ücret haberi: Türkiye'de herkes "Asgari ücret zammı ne kadar olacak?" ve "2023 asgari ücret ne kadar olacak?" sorularının yanıtının netleşmesini merakla bekliyor. Asgari ücret zammına ilişkin pek çok isimden 8 bin 250 TL, 9 bin TL, 9 bin 500 TL ve 10 bin TL gibi farklı tahminler geliyor. Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı henüz netlik kazanmazken siyasilerin konuşmaları da asgari ücret zammına ilişkin mesaj niteliği taşıyabiliyor. Bu nedenle tahminlerin yanı sıra yapılan açıklamalar da vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. Son dönemde herkesin açıklamalarına odaklandığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret zammı ile ilgili dikkat çeken bir mesaj geldi. Öte yandan Bakan Bilgin, asgari ücret toplantısının ne zaman gerçekleşeceğini de duyurdu. İşte son dakika asgari ücret haberinin detayları...

"ENFLASYONUN TAHRİBATI DEVAM EDİYOR"

Yeni yılda uygulanacak asgari ücretin belirlenmesine sürecine ilişkin bilgileri de paylaşan Bilgin, "İşçilerimiz, Türkiye'nin emekçileri şundan emin olsunlar, onları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Enflasyonun tahribatından koruyacak bir düzenlemeyi geçen sene yapmaya çalıştık, yüzde 50 zam vererek. O yetmedi hemen onun üzerine aritmetik olarak yüzde 80'in üzerinde, kümülatif olarak yüzde 94 küsur zam verdik ama enflasyonun tahribatı devam ediyor. Dolayısıyla bunu dikkate alan bir düzenleme yapacağız." dedi.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN OLACAK?

Asgari ücret görüşmelerinin takviminin belirlenmesi için yarın TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüşeceklerini anımsatan Bilgin, gelecek hafta da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağını dile getirdi.

Bakanlık olarak asgari ücretle ilgili anket çalışması yaptırdıklarını anımsatan Bilgin, bu çalışmada küçük, orta ve büyük işletmelerde çalışan işçiler ile işverenlerin yanı sıra diğer vatandaşların asgari ücretle ilgili beklentilerini öğrenmeye çalışacaklarını kaydetti. (AA)

