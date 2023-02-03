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EYT ilk maaş ne zaman yatacak, ne kadar olacak? EYT'lileri sevindirecek haber geldi!

03.02.2023 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT ile ilgili düzenleme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmış ve Meclis ve Bütçe Planlama Komisyonu'nda kabul edilmişti. Bu haberin ardından 'EYT ilk maaş ne zaman yatacak?, EYT maaşı ne kadar olacak?' gibi soruların cevapları araştırılmaya başlandı. prim günü dolan milyonlarca vatandaş bu düzenleme ile emekliliğe ayrılacak. Peki EYT ilk maaş ne zaman yatacak, ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

EYT ilk maaş ne zaman yatacak, ne kadar olacak? EYT'lileri sevindirecek haber geldi!

EYT ile ilgili kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemenin kabul edilmesinin ardından EYT'nin önümüzdeki günlerde yasalaşması bekleniyor. Emeklilik hayali kuran vatandaşlar ilk maaşlarını ne zaman alacaklar merak etmeye başladılar. Maaşlarının ne kadar olacağı da araştırılan konulardan biri oldu. Peki EYT ilk maaş ne zaman yatacak, ne kadar olacak? İşte düzenlemeye dair bilgiler...

EYT İLK MAAŞ NE ZAMAN YATACAK?

EYT ilk maaş ne zaman yatacak en çok araştırılan konulardan biri oldu. Emekli maaşları prim gün sayısı ve çalışma süresine göre değişiklik göstermekte. Yasanın yürürlüğe girmesiyle ilk maaşlar, SGK'ya verilen dilekçeyi takip eden ayın birinci gününden geçerli olarak ödenecek.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada EYT ilk maaş tarihi ile ilgili olarak şunları söylemişti:

"EYT'lilerin mart ayının 1'inde ilk maaşlarını alabilecekleri bir düzenleme Meclis'ten çıkacak diye düşünüyorum."

EYT maaşları ne kadar olacak merak edilen bir diğer konu oldu. Emekli maaşları prim gün sayısı ve çalışma süresine göre değişiklik göstermekte. 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası çalışma sürelerine göre farklı seviyeler söz konusu.En düşük SGK ve Bağkur emekli aylığı 3500 TL'den 5500 TL'ye yükseltildi.

2023 EYT EMEKLİLİK TABLOSU

İşe Başlama Tarihi - Sigortalılık Süresi - Prim Günü

09.09.1976 ve öncesi - 25 - 5000
09.09.1976-23.05.1979 - 25 - 5000
24.05.1979-23.11.1980 - 25 - 5000
24.11.1980-23.05.1982 - 25 - 5075
24.05.1982-23.11.1983 - 25 - 5150
24.11.1983-23.05.1985 - 25 - 5225
24.05.1985-23.11.1986 - 25 - 5300
24.11.1986-23.05.1988 - 25 - 5375
24.05.1988-23.11.1989 - 25 - 5450
24.11.1989-23.05.1991 - 25 - 5525
24.05.1991-23.11.1992 - 25 - 5600
24.11.1992-23.05.1994 - 25 - 5675
24.05.1994-23.11.1995 - 25 - 5750
24.11.1995-23.05.1997 - 25 - 5825
24.05.1997-23.11.1998 - 25 - 5900
24.11.1998-09.09.1999 - 25 - 5975

KADINLAR

İşe Başlama Tarihi - Sigortalılık Süresi - Prim Günü

01.04.1981 ve öncesi - 20 - 5000
01.04.1981-08.09.1981 - 20 - 5000
09.09.1981-23.05.1984 - 20 - 5000
24.05.1984-23.05.1985 - 20 - 5000
24.05.1985-23.05.1986 - 20 - 5075
24.05.1986-23.05.1987 - 20 - 5150
24.05.1987-23.05.1988 - 20 - 5225
24.05.1988-23.05.1989 - 20 - 5300
24.05.1989-23.05.1990 - 20 - 5375
24.05.1990-23.05.1991 - 20 - 5450
24.05.1991-23.05.1992 - 20 - 5525
24.05.1992-23.05.1993 - 20 - 5600
24.05.1993-23.05.1994 - 20 - 5675
24.05.1994-23.05.1995 - 20 - 5750
24.05.1995-23.05.1996 - 20 - 5825
24.05.1996-23.05.1997 - 20 - 5900
24.05.1997-23.05.1998 - 20 - 5975
24.05.1998-23.05.1999 - 20 - 5975
24.05.1999-08.09.1999 - 20 - 5975


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