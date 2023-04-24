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EYT kısmi emeklilik şartları nelerdir? EYT'yi kaçıranlara kısmi emeklilik formülü: 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar emekli olabilecek!

24.04.2023 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT kısmi emeklilik şartları, Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinden faydalanamayan vatandaşların gündeminde bulunuyor. SSK ile iş kanuna göre EYT kapsamında olmalarına karşın primi yetmeyenler 15 yıl ve 3600 günü doldurmuşlarsa daha fazla çalışmadan emekli olabilecekler. Peki, EYT kısmi emeklilik şartları nelerdir? EYT'yi kaçıranlara kısmi emeklilik formülü ile 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar emekli olabilecek. Yasadan primi yetmeyip yararlanamayanlar için farklı seçenekler de yer alıyor.

EYT kısmi emeklilik şartları nelerdir? EYT'yi kaçıranlara kısmi emeklilik formülü: 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar emekli olabilecek!

EYT kısmi emeklilik şartları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Milyonlarca kişi için emeklilik yolu açılmış olsa da bazı vatandaşlar az fark nedeniyle yasadan faydalanamadım. EYT'yi kaçıranlar için kısmı emeklilik formülü geliyor. Buna göre 8 Eylül 1999 tarihi sonrası sigortalı olan vatandaşlar için kademeli yaş şartıyla emeklilik masaya sunuldu. İşte EYT kısmi emeklilik şartları ile ilgili detaylar...

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EYT KISMİ EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

EYT kısmi emeklilik şartları ile ilgili CNN Türk'e konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, “En önemli ayaklardan birisi kısmı emeklilik. Kısmı emeklilik dediğimiz 15 yıllık prim gün sayısını tamamlayanlar 1999 yılı öncesi kadınlar 50 erkekler 55 yaşında emekli olabiliyordu. Fakat 2014 yılının Mayıs ayından itibaren onlar da kademeli emeklilik sistemine dahil oldukları için kadınlar 58 yaşında erkekler 60 yaşında emekli olabiliyorlar. EYT yasası çıkarıldığında bu kısımlar eksik bırakılmıştı. Şimdi hükümet bununla ilgili adım attı, şimdi yürürlüğe getirecek. Birinci olarak kadınlarda 58 yaş sınırı 50’ye erkeklerde 55’e düşürüldüğü takdirde 3600 gün sayısını tamamlamışsa çalışan emekli olabilecek” ifadelerini kullandı.

EYT'den yararlanamayan vatandaşların ne yapacağına da değinen Kaya, 'Hizmt tespit davası' ve 'Ödenmemiş prim' konusuna dikkat çekti.

EYT kısmi emeklilik

SGK ARŞİV KAYITLARINDAN TESPİT EDİLMESİ GEREKİYOR

EYT'yi kaçıran kişiler; günsüz girişleri var ve 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmışlar ise SGK'ya müraacat edebilecekler. Arşiv kayıtlarını inceleyen vatandaşların gününün olup olmadığını tespit ettirmeleri gerekiyor. Kaya yaptığı açıklamayı şöyle sürdürdü:

PRİM GÜN SAYISINA DİKKAT!

"Girişi yapılmıştır, primi ödenmemiştir. 4 aylık prim dönem bordrosunda prim ödenmediği için sigorta günü görünmez. Sigorta günü gözükmediği için başlangıç olarak sayılmaz. Eğer 8 Eylül 1999’dan önce ise emeklilik hakkını elde edemiyor. Daha sonra yıllarda emeklilik şartları değiştiği için onun da bir anlamı olmuyor."

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