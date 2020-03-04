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EYT’lerde son durum nedir, son dakika gelişmeleri var mı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.03.2020 11:24 | Son Güncelleme

EYT olarak anılan emeklilikte yaşa takılanlar hemen her gün siyasilerden konuyla ilgili bir açıklma bekliyorlar. EYT’de son durum ve son dakika gelişmelerini yakından takip edenler için gerek hükümet gerek muhalefet kanadından gelen son açıklamaları derledik...

EYT’lerde son durum nedir, son dakika gelişmeleri var mı?

İş gününüj doldurmuş, primleri tamamlanmış ama yaş durumundan dolayı emekliliği bekleyenlerin gözü kulağı EYT’ler ile ilgili gelişmelerde. Emeklilikte yaşa takılanlar durumları ile ilgili bir son dakika gelişmesi var mı, özellikle hükümetten yeni bir yorum yapıldı mı merak ediyorlar. Biz de sizin için EYT’lerde son durum nedir görebilmeniz için siyasilerin EYT açıklamalarını haberimizde derledik.

EYT’LERDE SON DURUM

EYT’liler ile iilgili Hükümetten son açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan gelmişti:

EYT'lilerin sayısı ve maliyeti konusunda Bakanlıkça yapılan bir analizin bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Selçuk, "Emeklilik sisteminde temel üç kriter var; birincisi yaş, ikincisi prim ödeme gün sayısı, üçüncüsü sigortalılık süresi. Bunların hepsini tamamlayan kişi emekliliğe hak kazanıyor. Yani emeklilikte yaşa takılmıyor. Biz 2008'de büyük bir reform yaptık. SGK'nin mali dengesi yeniden herhangi bir popülist çizgiye gelinmediği sürece 2071'e kadar sürdürülebilir durumda." diye konuştu.

Bakanlık olarak EYT konusunda çalışma yaptıklarını belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak bizim elimizde 10 küsur analiz var. Her türlü kombinasyonu denedik. Fakat hiçbirisinin maliyeti sürdürülebilir bir maliyet değil. Bizim emeklilik için yaş şartını bekleyen 1998 öncesinde işe giren sigortalımızın ortalama yaşı 60 değil, 48. Buradakiler 65 yaşını beklemeyecek, kademeli olarak emekli olacaklar zaten. Burada emeklilik yaşının 65 olduğu iddiası da doğru değil. Şu anda 65 yaş şartı kadın ve erkek sigortalılar için tam olarak 2048'de sağlanacak. Bugün ortalama emekli olma yaşımız 53."

EYT’liler ile ilgili muhalefetten son yorum ise Disk Genel Kurulu’nda konuşan Kılıçdaoğlu’ndan geldi:

“Kılıçdaroğlu, 2008'de Sosyal Güvenlik Yasasının "reform" diye toplumun önüne konulduğunu ve reformla 2008'den sonra emekli olanlarla 2008'den önce emekli olanlar arasında aylık en az bin liralık farkın ortaya çıkarıldığını savundu.

Emeklilikte yaşa takılanlara da değinen Kılıçdaroğlu, "Niçin EYT'liler var? Şöyle bir reform yaptılar. Kaç işçi, kaç sendikacı bunun farkında bilmiyorum? Kişi prim ödeme gün sayısını doldurunca işi bırakıyor, işi olduğu halde bırakıyor. Çünkü çalışsa yaşı doldursa alacağı emekli aylığı düşecek. Siz böyle bir reform dünyada gördünüz mü? Daha fazla çalışıyor, daha fazla prim ödüyor, daha az emekli aylığı alıyor. Ama çalışmasa, işi bıraksa, yaşı dolmayı evde beklese, yaşı dolduğunda daha fazla aylık alacak. Bu reform diye Türkiye'ye satıldı." diye konuştu.

Bu yasa parlamentoda görüşülürken milletvekili olduğunu, CHP milletvekillerinin bunu protesto edip Genel Kurul Salonunu terk ettiğini anlatan Kılıçdaroğlu, soruna sahip çıkarken bilgiye dayalı söylemin çok önemli olduğunu söyledi.”

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