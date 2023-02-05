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EYT'li pazarcı 'çıldırdı'! İlk maaşını aldığı gün...

05.02.2023 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da geçtiğimiz hafta bir pazarcı, "EYT'den emekli oldum" diyerek ürünlerini 5 liradan satmıştı. EYT'li pazarcı şimdi ise ilk maaşını aldığı gün yapacağı şeyi açıkladı. 25 Mart'ta ilk emekli maaşını alacağını belirterek bir kamyon dolusu ürünü yeniden 5 liradan satacağını açıklayan pazarcı "25 Mart'ta gelin buraya, ne alırsanız 5 lira olacak. Bir kamyon ürün yıkayacağım buraya, 5 liraya satacağım. Ürün benim, tarla benim. Kendi üretimimi satarım, kimse karışamaz. Maaşım var benim artık" dedi.

EYT'li pazarcı 'çıldırdı'! İlk maaşını aldığı gün...

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yetiştirdiği ürünleri 20 yıldır Mudurnu'da kurulan pazarda satan 56 yaşındaki Coşkun Ak, geçtiğimiz hafta emeklilik sevinci yaşamıştı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli olacağını söyleyen Ak, tezgahındaki tüm ürünlerin fiyatını 5 liraya düşürmüştü. Daha sonra gittiği semt pazarlarında vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Ak, 25 Mart’ta ilk emekli maaşını alacağını söyleyerek, bir kamyon dolusu ürünü yine 5 liradan satacağını belirtti.

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"BİR KAMYON ÜRÜN YIKAYACAĞIM BURAYA, 5 LİRAYA SATACAĞIM"

Coşkun Ak, "Allah nasip ederse Mart ayının 25'inde emekli maaşımı alacağım. Maaşımı aldığım gün burada yine aynı ucuz ürün satacağım. 25 Mart'ta gelin buraya, ne alırsanız 5 lira olacak. Bir kamyon ürün yıkayacağım buraya, 5 liraya satacağım. Ürün benim, tarla benim. Kendi üretimimi satarım, kimse karışamaz. Maaşım var benim artık. Kendi ürünüm bedava, satsam ne olacak?" dedi.

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"TELEFONLARIMIZ SUSMADI"

Pazarcı Coşkun Ak’ın eşi Günay Ak ise geçen hafta tezgahtaki tüm ürünleri 5 liradan sattıklarını ifade ederek, "Gittiğimiz Nallıhan ve Seben pazarlarında telefonlarımız susmadı. ‘5 liraya sattığınız ürünlerden biz de istiyoruz' diyenler oldu. Ucuz ürün istiyorlar. O günkü sevincimizden dolayı öyle bir indirim yaptık. Eşim, ‘EYT'den maaşımı aldığım gün bir kamyon ürün dağıtacağım’ diyor. Tabii maaşını alsın yaparız, neden olmasın. Kendi üretimimiz, kendimiz yetiştiriyoruz. Uygun fiyata satabiliriz" diye konuştu.

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(İHA)

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Esnaf Bolu Pazar EYT Sebze Fiyatları

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