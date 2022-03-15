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EYT ve 3600 Ek Gösterge için kritik gün geldi! Erken emekliliğin yolu açılıyor, maaşlar yükseliyor! İkinci toplantı yarın...

15.03.2022 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Kamu çalışanları ve emekliler dikkat! EYT ve 3600 Ek Gösterge için kritik tarih geldi. 3600 Ek Gösterge kamuda çalışan 4 milyon insanın maaşını etkileyecek. Emekli ikramiyesini yükselten 'tazminat yansıtma oranı' da yükselecek. 3600 Ek Göstergenin ardından gözler, çalışmalarına ağırlık verilmesi beklenilen EYT düzenlemesine de çevrilmiş durumda. Peki, EYT ve ek gösterge çalışmalarında son hal ne? İşte 3600 Ek Gösterge EYT hakkında son dakika haberi...

EYT ve 3600 Ek Gösterge için kritik gün geldi! Erken emekliliğin yolu açılıyor, maaşlar yükseliyor! İkinci toplantı yarın...

Son dakika: Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve 3600 Ek Gösterge için merakla beklenilen gün geldi. Öğretmen, polis, hemşire, avukatlar, din görevlileri, sağlık ve teknik hizmetleri, idarecilere 3600 Ek Gösterge verilmesine yönelik ikinci toplantı 16 Mart'ta gerçekleştirilecek.

16 Şubat'ta gerçekleştirilen ilk toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen heyeti ile bir araya gelmişti. Bakan Bilgin o toplantıda, düzenlemenin beklentileri karşlayacağını belirtmiş, Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın da çalışmanın tüm memurları kapsayacağını söylemişti.

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3 MİLYON ÇALIŞAN

İlk toplantıda, kamuda 4 meslek dışında yöneticiler, avukatlar, teknik hizmetler, sağlık hizmetleri, genel idare sınıfı, düşük ek gösterge ve ek göstergesi olmayan personel de dâhil olmak üzere bütün kesimleri kapsayan bir yaklaşım ortaya konulmuştu. Ek Gösterge kapsamında 3 milyon 175 bin kamu çalışanı bulunuyor.

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EMEKLİLERE ETKİSİ

Ek Gösterge dışında kalan personelle birlikte kamuda 4 milyon çalışan, 2 milyon 88 bin de emekli bulunuyor. Bütün unvanlardaki dengesiz olan Ek Göstergeler düzeltilecek. İkinci toplantıda da taraflar meslek gruplarına ilişkin yaptıkları çalışmayı paylaşırken bütün unvanlardaki dengesiz olan göstergeler düzeltilecek.

Müfettişler, uzmanlar, şube müdürleri, daire başkanları, genel müdür yardımcıları başta olmak üzere kariyer meslekleri, idari kadrolara yönelik düzenleme yapılacak. Yerel yönetimler, üniversitelerdeki yöneticilerin de ek göstergeleri yükselecek. Mevcut sistemde 4 yıllık üniversite mezunu öğretmen, polis 3000, hemşireler de 2200 ek göstergeye tabi bulunuyor.

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Hizmet süresi 25 yıl olan bir öğretmenin emekli aylığı yaklaşık 1250 lira, ikramiyesi de 30 bin liranın üzerinde artacak. 2008 öncesi işe başlayıp 30 yıl hizmeti olan memurların 3600 Ek göstergeye çıkması durumunda tazminata yansıtma oranı da yüzde 85'ten yüzde 145'e çıkacak.

MAYIS'TA MECLİS'E GELECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, daha önce yaptığı açıklamada, 3600 Ek Gösterge düzenlemesinin Mayıs ayında Meclis gündemine geleceğini duyurmuştu.

Bakan Bilgin, Komisyonun nihai kararı birkaç toplantı içinde vereceğini belirterek, Türkiye için beklentileri karşılayacak bir soruncun ortaya çıkacağını söylemişti.

Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan Ek Göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor.

Ek Gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.

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3600 EK GÖSTERGEDEN SONRA SIRA EYT'DE

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ise çalışmalarına başlanması içinse milyonlarca çalışanın beklediği diğer bir mesele olan 3600 Ek Göstergenin çözüme kavuşturulması gerekiyor. Mayıs ayında Meclis'e gelmesi beklenen düzenlemenin hemen ardından EYT konusunda çalışmaların da Ek Gösterge meselesinin çözülmesi ile başlayacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle 16 Mart EYT'liler için de kritik tarih olarak ifade edildi.

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