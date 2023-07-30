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EYT'liler yeni taleplerini duyurdu! Emekli, memur maaşları ve asgari ücret...

30.07.2023 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yılın en çok konuşulan konularının başında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme yer almıştı. Milyonlar insanı etkileyen çalışma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmış ve 2 milyon 250 bin kişi için emeklilikte yaş sınırı kaldırılmıştı. EYT Federasyonu Başkanı Arzu Lastikçi önderliğinde toplanan grup Kadıköy'de yeni bir açıklama yaptı. Maaşlarla ilgili düzenleme talebinde bulunan Lastikci memur, emekli ve asgari ücret maaşlarına vurgu yaptı.

EYT'liler yeni taleplerini duyurdu! Emekli, memur maaşları ve asgari ücret...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Federasyonu Başkanı Arzu Lastikçi, 2000 yılı öncesi emekli olanlar için uygulanan İntibak Yasası'nın 2000 yılı sonrası emekli olanlar için de çıkarılması gerektiğini söyledi.

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"SOSYAL ADALET İLKESİNE AYKIRI"

Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde toplanan vatandaşlar pankart açıp EYT'liler lehine slogan attı. Lastikçi, basın açıklamasında, en düşük emekli maaşlarının 7 bin 500 liraya çıkarılırken diğer emeklilere zam verilmemesinin sosyal adalet ilkesine aykırı olduğunu belirtti.

MAAŞLARLA İLGİLİ DÜZENLEME TALEBİ

Yüksek prim ve yılla emekli olanlara haksızlık yapıldığını savunan Lastikçi, "En düşük emekli maaşının asgari ücretin altında olmamasını ancak asgari ücretin de gelinen süreçte en düşük memur maaşından az olmamasını, özellikle mutfak ve gıda enflasyonunda rakamların kontrol altına alınmasını talep ediyoruz." dedi.

2000 YILI VURGUSU

Lastikçi, emekli olmanın iki şartı olan hizmet yılı ve prim gününe yaş haddi eklendiğini dile getirerek, "2000 yılı öncesi emekli olanlar için çıkarılan İntibak Yasası'nın 2000 yılı sonrası emekli olanlar için çıkarılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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Memur maaş EYT emekli

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