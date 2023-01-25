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'EYT'liler yüzde 30 zam alanlar gibi olmayacak' EYT'lilerin zammı ne kadar? İşte en düşük ve en yüksek emekli maaşları '32 bin TL civarına geldi'

25.01.2023 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT kararının açıklanmasıyla beraber milyonlarca kişi kendi emeklilik duruma ilişkin araştırmalar yapmaya başladı. Emekli maaşlarının nasıl hesaplanacağı ve ne kadar olacağı merak edilirken gözler uzman isimlerin değerlendirmelerine çevrildi. EYT'lilerin durumu ve 2022'de emeklilik başvurusu yapıp yüzde 30 zam anlarla aralarındaki farka ilişkin açıklamalar yapan sosyal güvenlik uzmanı Hakan Özger, en düşük ve en yüksek aylıkların ne kadar olacağını da belirtti. İşte emekli maaşları ve EYT...

'EYT'liler yüzde 30 zam alanlar gibi olmayacak' EYT'lilerin zammı ne kadar? İşte en düşük ve en yüksek emekli maaşları '32 bin TL civarına geldi'

Emekli maaşları ve EYT'lilerin durumu gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. EYT'lilerin aylığının nasıl hesaplanacağı ve ne kadar maaş alacakları merak edilirken sosyal güvenlik uzmanı Hakan Özger, emekli maaşlarına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Peki, en düşük ve en yüksek emekli aylığı ne kadar olacak? Bu yıl EYT'lilerin zammı yüzde 30'u bulacak mı? İşte tüm merak edilen detaylar...

"BİR ÖNCEKİ YIL BAZ ALINACAK"

Habertürk’te Ebru Baki’nin konuğu olan sosyal güvenlik uzmanı Hakan Özger canlı yayında önemli açıklamalar yaptı. EYT’lilerin 2022’de emeklilik başvurusu yapıp yüzde 30 zam alanlar gibi olmayacağı belirtildi. Ama bunun EYT’yi kapsayan bir durum olmadığı ifade edildi. Emeklilik maaş hesaplamasının yanlışlığından, yani EYT gündemde olmasa bile 2023’te başladığında yani bu yıl emekli olanlar için de geçerli olduğu, bunun genel bir durum olduğu belirtildi.

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Ebru Baki’nin “Erken başvuranın avantajı var yani diyorsunuz? Ne avantajı var?” sorusu üzerine Özger “Erken başvuranın var. 2022’de başvuran bir kişinin bir önceki yılın parametrelerine göre maaş hesabı belirleniyordu. Şimdi bu senenin enflasyon oranı ortadayken, 64,27’yken bunların yansıması varken… 2022’yi baz alıyoruz ya… 2023’tekiler için 2022 baz alınacak. 2022’dekiler için 2021 baz alınmıştı. EYT’lilere kasten yapılmış bir durum ya da onların mağduriyeti değil. Sistemin yani emeklilik maaş hesaplamasının yanlışlığından kaynaklı. Bunu korumak için, değişken parametreler maaşları eritiyorsa en azından bir yasal düzenlemeyle bir önceki yıldan düşük olmaması vicdanları rahatlatacaktır, birçok kişiyi daha çok rahat ettirecektir” dedi.

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"BELKİ DE BUNDAN 5 SENE SONRA..."

Özger “Bunun sonucu olarak da 3500 olan alt sınırı yüzde 54 ile artırdık. Diğerini yüzde 30 bandında artırdık. 3500 olan alt sınırı 5500’e çektik. Arada 4800 olanları taşıdık, taşımak zorunda kaldık, bu hesaplamanın yanlışlığından dolayı. Bütün emekliler için en alt sınır bu dedik. Yarın öbür gün tekrar 6500 olursa altta kalanlar yukarıya çıkacak ama yukarıdakiler de hep aşağıya doğru yaklaşacak. Matematiğin yanlışlığı sürekli ortaya çıktığı için mağduriyet oluyor. Belki de bundan 5 sene sonra süreç bu matematikle ilerlerse zamanında belki de 2 asgari ücret prim ödeyen biriyle 1 asgari ücret prim ödeyen birinin rakamı aynı bantlara gelmek zorunda olacak. Orta ve uzun vadede bunu kastediyorum.” ifadelerini kullandı.

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EYT’LİNİN AYLIĞI NASIL HESAPLANACAK?

“Bu sene EYT’lilerin zammı yüzde 30’u bulacak mı?” sorusu üzerine Özger, “Bulmayacak. Yapılan parametreye göre yüzde 17 bandında vesaire. Mesela aralık ayında emeklilik hesabında 10 bin TL gören birisi ocak ayında baktığı zaman, yüzde 30 artması gerek gibi düşündü ama bir de baktı ki 11720 TL. Yani yüzde 17.2’ye tekabül eden bir artış oldu. EYT’lilerin de durumu bu. Buraya sadece ekstra o 1,5 puanlık büyüme hızından kaynaklı yüzde 30’luk pay var.” şeklinde konuştu.

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EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK AYLIKLAR NE KADAR?

Emekli aylıklarının en düşük ve en yüksek ne kadar olacağıyla ilgili Özger "2022’de en düşük emekli maaşı 3500 ile 26 bin TL arasındayken, 2023’de en düşük maaş 5500’e geldi, 26 bin TL bandında olanlara da 30 bandında artış geldiğini varsayarsak yaklaşık 32 bin TL civarlarına geldi. Türkiye’de sigortalıların yarısından çoğu asgari banttadır. Ben en düşük parametreyle en yüksek parametreyi söyledi. Ortalaması asgari banda yakındır." dedi.

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