EYT'lilere 2 bin TL bayram ikramiyesi! Bugün hesaplara yatıyor

Son dakika: Emekli maaşı bağlama işlemleri Nisan ayında tamamlanan EYT'lilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye başlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ödemelerin bugün yapılacağını açıkladı.

Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 14-19 Nisan tarihlerinde ödendi.

SSK emeklileri 14 ile 16 Nisan tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri 17-18 Nisan tarihlerinde bayram ikramiyelerini aldı.

Emekli Sandığı'ndan aylık alanlara da 19 Nisan'da bayram ikramiyeleri yatırıldı.

Aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan EYT'liler de bayram ikramiyelerini alacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Bakanlık tarafından çalışmaları yürütülen en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin ise 2 bin liraya çıkarılması düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmıştı. Buna göre Ramazan Bayramı ikramiyelerini gecikmeli olarak alacak EYT'liler 9 Mayıs bugün itibarıyla 2 bin TL ödeme alacak.

