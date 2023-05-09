FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. EYT'lilere 2 bin TL bayram ikramiyesi! Bugün hesaplara yatıyor

EYT'lilere 2 bin TL bayram ikramiyesi! Bugün hesaplara yatıyor

09.05.2023 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Emekli maaşı bağlama işlemleri Nisan ayında tamamlanan EYT'lilerin bayram ikramiyeleri hesaplara yatırılıyor. SGK tarafından yapılan açıklamaya göre; bayram ikramiyeleri bugün ödenecek.

EYT'lilere 2 bin TL bayram ikramiyesi! Bugün hesaplara yatıyor

Son dakika: Emekli maaşı bağlama işlemleri Nisan ayında tamamlanan EYT'lilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye başlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ödemelerin bugün yapılacağını açıkladı.

Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 14-19 Nisan tarihlerinde ödendi.

SSK emeklileri 14 ile 16 Nisan tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri 17-18 Nisan tarihlerinde bayram ikramiyelerini aldı.

Emekli Sandığı'ndan aylık alanlara da 19 Nisan'da bayram ikramiyeleri yatırıldı.

Aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan EYT'liler de bayram ikramiyelerini alacak.

jghjgkl

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Bakanlık tarafından çalışmaları yürütülen en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin ise 2 bin liraya çıkarılması düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmıştı. Buna göre Ramazan Bayramı ikramiyelerini gecikmeli olarak alacak EYT'liler 9 Mayıs bugün itibarıyla 2 bin TL ödeme alacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akaryakıt çifte zam! Benzin ve motorin...Akaryakıt çifte zam! Benzin ve motorin...
Yargıtay’dan fazla mesai kararı!Yargıtay’dan fazla mesai kararı!
Bakan Nebati’den çok konuşulacak çıkış: 'Skeçlere konu oldu, rest çekiyorum…’Bakan Nebati’den çok konuşulacak çıkış: 'Skeçlere konu oldu, rest çekiyorum…’
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı EYT ikramiye

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'nin teklifine tek cümlelik yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'nin teklifine tek cümlelik yanıt

Bakan Karaismailoğlu'yla CHP'li Kaya arasında sert tartışma! Bakan salonu terk etti

Bakan Karaismailoğlu'yla CHP'li Kaya arasında sert tartışma! Bakan salonu terk etti

Asgari ücret ne kadar olacak? Rakam vererek açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en yüksek...

Asgari ücret ne kadar olacak? Rakam vererek açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en yüksek...

Kamu işçileri için Toplu İş Sözleşmesi bugün imzalanıyor

Kamu işçileri için Toplu İş Sözleşmesi bugün imzalanıyor

İyi sürücülere indirim geldi! Yüzde 50 daha az... '5.750 değil 2.875 lira'

İyi sürücülere indirim geldi! Yüzde 50 daha az... '5.750 değil 2.875 lira'

Altın fiyatlarında asıl zam sahtesine gelmiş! Duyan şaşırıyor! Geçen yıl 10 TL’ye satılıyordu ama…

Altın fiyatlarında asıl zam sahtesine gelmiş! Duyan şaşırıyor! Geçen yıl 10 TL’ye satılıyordu ama…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Tam 17 metre! Kıyıya vuran balina görenleri şaşkına çevirdi

Tam 17 metre! Kıyıya vuran balina görenleri şaşkına çevirdi

İç çamaşırı giymedi! Göğüslerinin görünmesine aldırış etmedi

İç çamaşırı giymedi! Göğüslerinin görünmesine aldırış etmedi

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi, düzleştirici... Kişisel bakımın en sevilenleri şimdi indirimde!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi, düzleştirici... Kişisel bakımın en sevilenleri şimdi indirimde!

Bulaşık yıkamaktan bıktı! Eve tabldot sistemini getirdi

Bulaşık yıkamaktan bıktı! Eve tabldot sistemini getirdi

2 haftalık bebek çöp kutusunda bulundu! Annesi bir de not bıraktı

2 haftalık bebek çöp kutusunda bulundu! Annesi bir de not bıraktı

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.