EYT'lilere hizmet tespiti uyarısı! Emekli olmak için bu adımlara dikkat

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla EYT yasası için komisyon kuruldu. 2022 yılı sonunda çalışmaların bitmesi planlanırken, çeşitli formüller üzerinde duruluyor. EYT’lilerin bu formüllerin yanı sıra dikkat etmesi gereken çok önemli adımlar var. Bunlardan bazıları işe giriş tarihi, emeklilik yaşı ve gerekli prim büyük önem taşıyor. İşte EYT’lilerin bilmesi gerekenler…

PRİMİN YATIRILDIĞI TARİH ÖNEMLİ

Emeklilikte sigorta başlangıç yılına, doğum tarihine ve doldurulan prime bakılmaktadır. Emeklilikte Yaşa Takılanlar, iş başlanan tarihte giriş yapılamasına karşın prim yatırılmadıysa emeklilik işlemlerinde başlangıç tarihi dikkate alınmıyor. Hizmet tespiti bu nedenle son derece önemli. Örneğin 1990’da işe başladınız ve SGK’ya sigorta bildiriminiz yapılmasına karşın priminiz ödenmedi. Prim 1995’te yatırılmaya başlandıysa emeklilik yaşında prim hesabı bu tarihten itibaren başlar.

PRİMLERİNİZ GEÇ YATMIŞSA NE YAPMALISINIZ?

Sigorta başlangıcınıza göre primleriniz daha geç veya eksik yatmışsa ilk olarak kuruma başvurup ilk işe giriş tarihinin fiilen çalıştığı tarihin olması gerektiğini belirterek sigorta başlangıç tarihi düzeltilmesi talep edilmeli. Eğer çalıştığınız yer ile anlaşamazsanız hizmet tespit davası açılmalı. Hak sahibi kişi vefat etmişse, aylık bağlanma hakkı olanlar da dava açma hakkına sahiptir.

BORDRO GİBİ SOMUT BELGELER SUNMAK GEREKİR Mİ?

Eğer hizmet tespit davası açarsanız, Yargıtay kararına göre aylık sigorta primleri bildirgesi, dört aylık sigorta primleri bordrosu, sigortalı hesap fişi gibi belgeleri sunanlar için hak düşürücü süre uygulanmıyor. Nitekim Yargıtay kararında bu belgelerden birinin işveren tarafından verilmesi haline kurumun işçinin çalışmasından haberdar olduğu kabul edilmiş sayılıyor.

SİGORTASIZ ÇALIŞANLAR SONRADAN DAVA AÇABİLİR Mİ?

Ülkemizde ne yazık ki hayatının bir döneminde sigortasız çalışmak zorunda olan kişilerde mevcut. Bir işyerinde 2 yıl sigortasız çalıştıktan sonra işten çıkarılan personel 5 yıllık hak düşürücü süre işten ayrıldığı günden itibaren başlar. Diğer yandan 2 yıl sigortasız çalıştırıldıktan sonra sigortası yapılıp 10 yıl daha çalıştırılan kişi 2021 tarihinde işten çıktıysa 2026 yılının sonuna kadar sigortasız çalıştırıldığı dönem için dava açabilir.



