FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. EYT’lilerin kıdem tazminatı telaşı başladı: Asgari ücret alanlar dikkat! Hesaplar tek tek yapıldı: 116 bin 760 TL…

EYT’lilerin kıdem tazminatı telaşı başladı: Asgari ücret alanlar dikkat! Hesaplar tek tek yapıldı: 116 bin 760 TL…

07.03.2023 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından milyonlarca kişi emeklilik dilekçesi vermeye başladı. Sürecin resmen başlaması ile kıdem tazminatı ve emekli maaşı hesaplamaları yapan emekli adayları için detaylar da birer birer netleşti. Peki EYT’lileri nasıl bir süreç bekliyor? İşte haberin detayları…

EYT’lilerin kıdem tazminatı telaşı başladı: Asgari ücret alanlar dikkat! Hesaplar tek tek yapıldı: 116 bin 760 TL…

EYT için yapılan düzenleme Mart ayının son günlerinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sürecin resmen işlemesi ile milyonlar hem Sosyal Güvenlik Kurumları hem de e-Devlet aracılığı ile emeklilik başvurusu yapmaya başladı. İlk maaşlar Nisan ayı itibarıyla hesaplara yatmaya başlayacak. Bir yandan da EYT başvuru işlemi sonrası ise çalışan EYT'liler kıdem tazminatı hesabı başladı.

ÇALIŞAN EYT’LİLER 8 KODUNA DİKKAT!

SGK Uzmanı Emin Yılmaz CNN Türk’e EYT’lileri bekleyen süreci sırasıyla anlattı. "Emeklilik için e-Devlet’ten başvuru yapması için ilk önce çalıştığı iş yerinden 8 kodla çıkış verecek ondan sonra SGK’dan ya da e-Devlet’ten başvuru yapacak. Çalışmaya devam etmek istiyorsa da işveren ile yeniden iş sözleşmesi imzalayacak, anlaşacak ve sosyal güvenlik destek primi üzerinden ertesi gün yeniden giriş yapması lazım" diyen Yılmaz sözlerini şöyle devam ettirdi:

qq

"Çalışanın emekli aylığı da talebini izleyen ayın başında itibaren geçerli olacak. Mart ayında yasa çıktı bu ay başvuru yaparsa takip eden ay nisan ayında ilk maaşlar yatacak. EYT kapsamında olup ancak yeterli prime sahip olmayan 2 milyonun üzerinde kişi bulunuyor. Bu kapsamda olanlarda EYT düzenlemesinden yararlanabilecek. Süre ve primi tamamlamayanlar da tamamlayan 2 milyon 250 bin kişimiz var. Burada toplamda 4.8 milyon kişi faydalanacak. Prim eksikse de onun üzerinden çalışma hayatında devam edecek. Eksik günleri de borçlanarak tamamlanma imkanı olabiliyor. EYT’linin kesinlikle de başvuru yaparken borcu olmaması gerekiyor. Bu borç Genel Sağlık Sigortası (GSS) olabilir, Bağkur olabilir. Bunları ödediği takdirde bu şartları da tamamlıyorsa emekli olabilecekler."

EMEKLİLİK İÇİN İSTİFA EDEN EYT'LİNİN KIDEM TAZMİNATI HAKKI VAR

Tüm bunların yanı sıra kıdem EYT ile emekli olacakların merak ettiği bir diğer konu tazminat hesabı oldu. EYT yasasına tabi olacakların önemli bir kısmı mevcut durumda çalışıyor. Sabah’ta yer alan habere göre bir EYT'li emeklilik başvurusu için karar aldığında yasal olarak tazminat hakkı da doğacak. Normal şartlarda bilindiği üzere istifa eden için tazminat hakkı bulunmuyor. Burada emeklilik nedeniyle istifa etmek tazminat almanın esas kuralı olarak dikkat çekiyor. Ek olarak burada işçinin ihbar tazminatı hakkı bulunmuyor.

ww

SON BRÜT MAAŞ TAZMİNAT İÇİN DOĞRUDAN BELİRLEYİCİ OLACAK

Kıdem tazminatı son brüt maaş üzerinden çalışılan sürenin tamamına göre hesaplanıyor. Burada her yıl Ocak ve Temmuz aylarında belirlenen memur zam oranı aynı zamanda kıdem tazminatı tavanına da yapılan zammı belirliyor. Asgari ücret 2023'ün 8.506 TL olarak belirlenmesi sonrası uygulanan en düşük brüt maaş 10.008 TL oldu.

yy

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 19 BİN 982 TL OLDU

Temmuz memur zammı sonrası en yüksek kıdem tazminatı 15 bin 371 lira olarak uygulanıyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni kıdem tazminatı tavanını yüzde 30 artışla 19 bin 982,83 TL olarak açıkladı. Özel sektörde ise işveren isterse kıdem tazminatı tavanını aşarak çalışanın brüt ücreti üzerinden kıdem tazminatı ödemesi yapabilir. Ancak tavanı aşan kısım ücret gibi değerlendirilerek gelir vergisi ve sigorta primine tabi tutulur.

KIDEM TAZMİNATI İÇİN SADECE DAMGA VERGİSİ VAR

Yasalara göre kıdem tazminatından sadece damga vergisi alınabiliyor. Hak sahibine kıdem tazminatı tek seferde ve nakit olarak banka yoluyla ödeniyor.

ee

TAZMİNAT HESABI GİYDİRİLMİŞ ÜCRET İLE YAPILIYOR

Tazminat hesabı yapılırken son brüt maaş dikkate alınıyor. Ancak brüt maaş hesabına sadece kazanç değil yıl içindeki ödemeler katılıyor. Buna giydirilmiş brüt ücret deniliyor. Bu ücret belirlenirken düzenli olan ödemeler dikkate alınıyor. Prim, mesai gibi değişken ödemeler brüt ücrete eklenmiyor ancak ikramiye, yemek parası, kıyafet parası, görev tazminatı, kasa tazminatı gibi düzenli ödemeler brüt ücrete eklenerek prime esas kazancı artırıyor.

ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN TAZMİNAT HESABI

2023 YILI ASGARİ ÜCRET TABLOSU

BRÜT ASGARİ ÜCRET 10.008 TL

SGK PRİMİ %14 1.401 TL

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ %1 100 TL

KESİNTİLER TOPLAMI 1.501 TL

Örneğin brüt maaşı 10 bin 8 lira olan bir işçiye her yıl 2 dini bayramda da maaş ikramiyesi verildiğini varsayalım. Bu işçinin brüt ücreti şöyle hesaplanıyor:

Brüt ücret: 10.008 TL
Brüt ikramiye: 20.016 TL
Ücrete eklenecek aylık ikramiye: 20.016/12= 1.668 TL
Giydirilmiş brüt ücret: 11.676 TL

Bu hesaba göre işçinin tazminatı brüt asgari ücret olan 10 bin 8 liradan değil 11 bin 676 lira üzerinden hesaplanacak.

tt

TAZMİNAT HESABI YIL, AY, GÜN OLARAK YAPILIYOR

Tazminat hesaplanırken işçinin çalıştığı tüm zamanlar yıl, ay, gün hesabı olarak dikkate alınıyor. Asgari ücret üzerinden işçinin tazminatını hesaplayalım. Bu işçinin 10 yıl 5 ay ve 15 gün çalışmış olduğunu varsayalım.

Giydirilmiş brüt ücret: 11.676 TL
10 yıllık tazminat: 116.760 TL
5 aylık tazminat: (11.676/12)X5 = 4.865 TL
15 günlük tazminat: (11.676/360)x15 = 486,5 TL
Toplam tazminat: 122.111,5 TL

Toplam tazminat üzerinden binde 7,59 oranında damga vergisi kesilecek. Yine örnek olsun diye açıklayacak olursak yukarıdaki toplam tazminat hesabında damga vergisi düşüldüğünde ödenecek tutar 121.184,67 TL olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Deprem kredisinin detayları belli oldu! 12 ay ödemesiz, 60 ay vadeli...Deprem kredisinin detayları belli oldu! 12 ay ödemesiz, 60 ay vadeli...
Sıfır otomobile 1 ayda yüzde 8 zam! Sebebi bilinenden çok başka...Sıfır otomobile 1 ayda yüzde 8 zam! Sebebi bilinenden çok başka...
'Deprem riski' bulunmayan iller arasında gösteriliyor! Yoğun talep'Deprem riski' bulunmayan iller arasında gösteriliyor! Yoğun talep
Anahtar Kelimeler:
kıdem tazminatı EYT

En Çok Okunan Haberler

Akşener 'yeter' diye bağırdı, arabası hazırlandı

Akşener 'yeter' diye bağırdı, arabası hazırlandı

Başörtülü pozuna yorum yağdı!

Başörtülü pozuna yorum yağdı!

Erdoğan talimat verdi: O bina kentsel dönüşüm için yıkıldı

Erdoğan talimat verdi: O bina kentsel dönüşüm için yıkıldı

Elektrikli otomobilde ÖTV matrahı arttı, fiyatlar yüzde 21 geriledi

Elektrikli otomobilde ÖTV matrahı arttı, fiyatlar yüzde 21 geriledi

İsyan ettiren fiyat: Bu simit indirimli 97,5 TL!

İsyan ettiren fiyat: Bu simit indirimli 97,5 TL!

Döviz hesaplarında dikkat çeken hareketlilik!

Döviz hesaplarında dikkat çeken hareketlilik!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Marvel filmlerinin hangi sırayla izleneceğini biliyor musunuz? İşte Marvel izleme sırası!

Marvel filmlerinin hangi sırayla izleneceğini biliyor musunuz? İşte Marvel izleme sırası!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.