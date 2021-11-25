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EYT'liye 2 formül müjdesi! 7200 gün tek seferlik borçlanma

25.11.2021 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde EYT’liler için çalışmaların başlatıldığını belirtmişti. EYT’liler çözüm için taleplerini iletirken, primin 7200’e çekilerek tek seferlik borçlanma formülü gündeme geldi.

EYT'liye 2 formül müjdesi! 7200 gün tek seferlik borçlanma

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile EYT’liler için komisyon kuruldu. Kurulan komisyonda çeşitli formüller üzerinde tartışılırken EYT’li esnaf için 2 talep masaya yatırıldı. Bu iki talep ise primin 7200’e çekilmesi ile vergi kaydı olanın borçlanma yapabilme imkanı. İşte EYT’li esnafı emekli edecek 2 talebin ayrıntıları…

ÇALIŞMALAR 2022’DE SONA ERECEK

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) primlerini doldurduğu halde sigorta başlangıç günleri nedeniyle bir türlü emekli olamadıkları gibi geçimlerini sağlamak için iş bulmakta da zorlanıyorlar. Bu nedenle EYT yasasının çıkmasını uzun bir süredir bekliyorlardı. Bu beklentilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce kapıları kapasa da şimdi komisyon kurulması için talimat verdi. 2022 yılı sonunda EYT’liler ile ilgili çalışmaların sona ermesi bekleniyor.

EYT’Lİ ESNAF İÇİN 2 TALEP MASADA

EYT’liler için çalışmalar devam ederken, çeşitli formüller üzerinde duruluyor. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan, prim-yıl şartını tamamlayıp yaşı bekleyenlere emeklilik yolu açacak çalışma, büyük heyecana yol açtı. SSK’lılar için ayrı, Bağ-Kur’lular için ayrı, memurlar için ise ayrı bir çalışma yapılması bekleniyor. EYT’li esnaf için ise şu anda 2 talep masada Bunlar: Prim 7200’e çekilsin, vergi kaydı olan borçlanma yapabilsin.

GERİYE DÖNÜK BORÇLANMA İMKANI İSTENDİ

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “4 Ekim 2000 tarihinden önce oda ve verdi kaydı olup esnaf olarak faaliyette bulunan binlerce esnafımız var. Bu esnafımızın emeklilik yaşı geldi, fakat o dönemde Bağ-Kur kaydı olmaması nedeniyle emekli olamıyorlar. Sosyal güvenliğin anayasal bir hak olduğu unutulmadan esnafımıza geriye dönül borçlanma imkanı tanınmalı” dedi. Sözlerine esnafların prim gün sayısı ile ilgili devam eden Palandöken, “SSK’lı olanlar 7200 prim gün sayısı ile emekli olabiliyor. Arada 5 yıllık bir fark mevcut. Sürekli çalışan esnafımız da artık 7200 gün ile emekli olabilmeli” diyerek taleplerini dile getirdi.

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