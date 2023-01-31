EYT PRİM GÜN SAYISI TABLOSU belli oldu! EYT'de kadınlar ve erkekler için şartlar ne?

EYT şartları merak ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili kanun teklifi, 2 Şubat Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınacak. Şubatta başvuru yapan EYT'liler ilk emekli aylığı hakkını 1 Mart 2023 tarihinde alabilecekler. Emeklilik hayali kuranlar prim gün sayısı şartlarını da yoğun bir şekilde araştırıyorlar. Peki, EYT'de kadınlar ve erkekler için şartlar ne? EYT başvuruları ne zaman başlıyor? İşte tüm merak edilenler....

EYT'DE KADINLAR VE ERKEKLER İÇİN ŞARTLAR NE?

EYT düzenlemesi ile 8 Eylül 1999 öncesine emeklilik kapılarını açıldı. Emeklilik için yaş şartı ortadan kaldırıldı. Prim günü ve sigortalılık süresi mevcut mevzuattaki gibi uygulamaya alındı. Buna göre SSK'lı EYT'liler 5000-5975 gün arasında değişen şartlarda emekli olabilecekler.

EYT PRİM GÜN SAYISI TABLOSU BELLİ OLDU!

EYT kanun teklifinin duyurulmasının ardından SSK'lılar için emeklilik tabloları netleşti. Buna göre SSK'lılar 1976'dan itibaren işe başlama tarihine göre 5.000 ila 5.975 gün arasında 75'er gün kademeli prim günü ile emekli olabilecek. SSK'da sigortalılık süresi kadınlarda 20 erkeklerde 25 yıl olacak.

Bağ-Kur ve emekli sandığı kategorisinde ise kadınlarda 7.200 prim günü erkeklerde 9.000 prim günü geçerli olacak. Burada yine kadınlarda 20 erkeklerde ise 25 sigortalılık süresi şartı bulunuyor.

İŞTE SSK'LILAR İÇİN YIL YIL PRİM ŞARTLARI:

ERKEKLER (SSK)

İşe Başlama Tarihi - Sigortalılık Süresi - Prim Günü

09.09.1976 ve öncesi - 25 - 5000

09.09.1976-23.05.1979 - 25 - 5000

24.05.1979-23.11.1980 - 25 - 5000

24.11.1980-23.05.1982 - 25 - 5075

24.05.1982-23.11.1983 - 25 - 5150

24.11.1983-23.05.1985 - 25 - 5225

24.05.1985-23.11.1986 - 25 - 5300

24.11.1986-23.05.1988 - 25 - 5375

24.05.1988-23.11.1989 - 25 - 5450

24.11.1989-23.05.1991 - 25 - 5525

24.05.1991-23.11.1992 - 25 - 5600

24.11.1992-23.05.1994 - 25 - 5675

24.05.1994-23.11.1995 - 25 - 5750

24.11.1995-23.05.1997 - 25 - 5825

24.05.1997-23.11.1998 - 25 - 5900

24.11.1998-09.09.1999 - 25 - 5975

KADINLAR (SSK)

İşe Başlama Tarihi - Sigortalılık Süresi - Prim Günü

01.04.1981 ve öncesi - 20 - 5000

01.04.1981-08.09.1981 - 20 - 5000

09.09.1981-23.05.1984 - 20 - 5000

24.05.1984-23.05.1985 - 20 - 5000

24.05.1985-23.05.1986 - 20 - 5075

24.05.1986-23.05.1987 - 20 - 5150

24.05.1987-23.05.1988 - 20 - 5225

24.05.1988-23.05.1989 - 20 - 5300

24.05.1989-23.05.1990 - 20 - 5375

24.05.1990-23.05.1991 - 20 - 5450

24.05.1991-23.05.1992 - 20 - 5525

24.05.1992-23.05.1993 - 20 - 5600

24.05.1993-23.05.1994 - 20 - 5675

24.05.1994-23.05.1995 - 20 - 5750

24.05.1995-23.05.1996 - 20 - 5825

24.05.1996-23.05.1997 - 20 - 5900

24.05.1997-23.05.1998 - 20 - 5975

24.05.1998-23.05.1999 - 20 - 5975

24.05.1999-08.09.1999 - 20 - 5975

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Şubat ayında Meclis'te oylanacak EYT yasasının yürürlüğe girmesi ile emeklilik için hak sahibi vatandaşlar için ilk maaş hesaplaması 1 Mart'tan itibaren yapılacak. Başvurularında EYT Yasası'nın Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından başlaması bekleniyor.



