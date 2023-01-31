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EYT PRİM GÜN SAYISI TABLOSU belli oldu! EYT'de kadınlar ve erkekler için şartlar ne?

31.01.2023 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT prim gün sayısı ve emeklilik şartları merak ediliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanan EYT kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Şimdi ise gözler Resmi Gazete'de yayınlanacağı tarihe çevrildi. Emekli olmak için bekleyen vatandaşlar EYT'de kadınlar ve erkekler için şartlar ne? Başvurular ne zaman başlıyor? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. İşte konu hakkında tüm detaylar...

EYT PRİM GÜN SAYISI TABLOSU belli oldu! EYT'de kadınlar ve erkekler için şartlar ne?

EYT şartları merak ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili kanun teklifi, 2 Şubat Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınacak. Şubatta başvuru yapan EYT'liler ilk emekli aylığı hakkını 1 Mart 2023 tarihinde alabilecekler. Emeklilik hayali kuranlar prim gün sayısı şartlarını da yoğun bir şekilde araştırıyorlar. Peki, EYT'de kadınlar ve erkekler için şartlar ne? EYT başvuruları ne zaman başlıyor? İşte tüm merak edilenler....

EYT'DE KADINLAR VE ERKEKLER İÇİN ŞARTLAR NE?

EYT düzenlemesi ile 8 Eylül 1999 öncesine emeklilik kapılarını açıldı. Emeklilik için yaş şartı ortadan kaldırıldı. Prim günü ve sigortalılık süresi mevcut mevzuattaki gibi uygulamaya alındı. Buna göre SSK'lı EYT'liler 5000-5975 gün arasında değişen şartlarda emekli olabilecekler.

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EYT PRİM GÜN SAYISI TABLOSU BELLİ OLDU!

EYT kanun teklifinin duyurulmasının ardından SSK'lılar için emeklilik tabloları netleşti. Buna göre SSK'lılar 1976'dan itibaren işe başlama tarihine göre 5.000 ila 5.975 gün arasında 75'er gün kademeli prim günü ile emekli olabilecek. SSK'da sigortalılık süresi kadınlarda 20 erkeklerde 25 yıl olacak.

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Bağ-Kur ve emekli sandığı kategorisinde ise kadınlarda 7.200 prim günü erkeklerde 9.000 prim günü geçerli olacak. Burada yine kadınlarda 20 erkeklerde ise 25 sigortalılık süresi şartı bulunuyor.

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İŞTE SSK'LILAR İÇİN YIL YIL PRİM ŞARTLARI:

ERKEKLER (SSK)
İşe Başlama Tarihi - Sigortalılık Süresi - Prim Günü
09.09.1976 ve öncesi - 25 - 5000
09.09.1976-23.05.1979 - 25 - 5000
24.05.1979-23.11.1980 - 25 - 5000
24.11.1980-23.05.1982 - 25 - 5075
24.05.1982-23.11.1983 - 25 - 5150
24.11.1983-23.05.1985 - 25 - 5225
24.05.1985-23.11.1986 - 25 - 5300
24.11.1986-23.05.1988 - 25 - 5375
24.05.1988-23.11.1989 - 25 - 5450
24.11.1989-23.05.1991 - 25 - 5525
24.05.1991-23.11.1992 - 25 - 5600
24.11.1992-23.05.1994 - 25 - 5675
24.05.1994-23.11.1995 - 25 - 5750
24.11.1995-23.05.1997 - 25 - 5825
24.05.1997-23.11.1998 - 25 - 5900
24.11.1998-09.09.1999 - 25 - 5975

KADINLAR (SSK)
İşe Başlama Tarihi - Sigortalılık Süresi - Prim Günü
01.04.1981 ve öncesi - 20 - 5000
01.04.1981-08.09.1981 - 20 - 5000
09.09.1981-23.05.1984 - 20 - 5000
24.05.1984-23.05.1985 - 20 - 5000
24.05.1985-23.05.1986 - 20 - 5075
24.05.1986-23.05.1987 - 20 - 5150
24.05.1987-23.05.1988 - 20 - 5225
24.05.1988-23.05.1989 - 20 - 5300
24.05.1989-23.05.1990 - 20 - 5375
24.05.1990-23.05.1991 - 20 - 5450
24.05.1991-23.05.1992 - 20 - 5525
24.05.1992-23.05.1993 - 20 - 5600
24.05.1993-23.05.1994 - 20 - 5675
24.05.1994-23.05.1995 - 20 - 5750
24.05.1995-23.05.1996 - 20 - 5825
24.05.1996-23.05.1997 - 20 - 5900
24.05.1997-23.05.1998 - 20 - 5975
24.05.1998-23.05.1999 - 20 - 5975
24.05.1999-08.09.1999 - 20 - 5975

EYT2

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Şubat ayında Meclis'te oylanacak EYT yasasının yürürlüğe girmesi ile emeklilik için hak sahibi vatandaşlar için ilk maaş hesaplaması 1 Mart'tan itibaren yapılacak. Başvurularında EYT Yasası'nın Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından başlaması bekleniyor.

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