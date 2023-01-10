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EYT SON DAKİKA 10 Ocak 2023: EYT ne zaman çıkacak, hangi tarihte Meclis'e gelecek? 2 milyon 250 bin kişi için kritik hafta!

10.01.2023 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası Emeklilikte Yaşa Takılanlar tarafından yakından takip ediliyor. Dünkü Kabine Toplantısı sonrası konuya dair konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada bahsi geçen düzenlemenin yakında Meclis'e geleceğini belirtti. Peki, EYT ne zaman çıkacak, hangi tarihte Meclis'e gelecek? İşte, 2 milyon 250 bin kişiyi ilgilendiren EYT düzenlenmesinde son durum...

EYT SON DAKİKA 10 Ocak 2023: EYT ne zaman çıkacak, hangi tarihte Meclis'e gelecek? 2 milyon 250 bin kişi için kritik hafta!

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 2023'ü Türkiye'nin yüzyılı vizyonuyla karşılamak için aylar öncesinden çalışmalara başladıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' açıklaması dikkat çekti. EYT ne zaman çıkacak, sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte Ocak Salı günü itibarıyla EYT'de son durum...

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada milyonlarca kişinin sorunlarını herhangi bir sınırlamaya gitmeksizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında Meclis'in takdirine sunacaklarını ifade etti.

EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yasal düzenlemenin ayrı bir teklif olarak Meclis'e sunulması ve Resmi Gazete'de yayınlanması ile birlikte başvurular başlayacak.

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EYT KİMLERİ KAPSAYACAK?

23 yıllık problemin çözümüne ilişkin teklif, 8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanları kapsayacak.

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EYT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

EYT'den yararlabilmek için;

8 Eylül 1999 öncesinde sigorta kaydının bulunması,

5 bin prim gün sayısının tamamlanmış olması,

Erkekler için 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl sigortalılık süresinin dolması gerekiyor.

EYT EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

SGK kapsamında sigorta sistemi 4A, 4B ve 4C olmak üzere üçe ayrılıyor. Bu noktada çalışılan sigorta sistemi, ödenen primler hesaplanırken prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş faktörleri dikkate alınıyor.

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4A SGK emeklisi vatandaşların emekli maaşlarını hesaplayabilmesi için yapması gereken işlem çok basit. Bunun için aşağıdaki bağlantıya tıklayarak “TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi” gibi bilgiler ile sorgusunu tamamlamanız yeterli. Emekli maaşınız çalıştığınız devre boyunca yatırdığınız primlerle orantılı olarak hesaplanacak.
4A MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar ise SGK uygulamasından veya e-Devlet sistemine giriş yaparak kolay bir şekilde alacakları maaşı hesaplayabilecek.
4B MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

4C emeklisi olan vatandaşlar da uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ veya e-Devlet sistemine giriş yaparak emekli maaşlarını öğrenebilecekler.
4C MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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