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EYT SON DAKİKA 25 Ocak 2023: EYT Meclis'ten geçti mi, ilk maaşlar ne zaman ödenecek? Bakan Bilgin tarih verdi!

25.01.2023 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bir programda Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yaptığı açıklama sonrası merak konusu oldu. Bakan Bilgin, emeklilikte yaşa takılan vatandaşların ilk maaşlarını 1 Mart'ta almalarına imkan tanıyacak düzenlemenin Meclis'ten çıkacağını vurguladı. Birçok kişi interntte "EYT Meclis'ten geçti mi, ilk maaşlar ne zaman ödenecek?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 25 Ocak 2023 Çarşamba günü EYT'de son durum...

EYT SON DAKİKA 25 Ocak 2023: EYT Meclis'ten geçti mi, ilk maaşlar ne zaman ödenecek? Bakan Bilgin tarih verdi!

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri 25 Ocak 2023 Çarşamba günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bakan Bilgin bir soru üzerine Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusunda 9 Eylül 1999 tarihinin geriye doğru esnetilmesinin mümkün olmayacağını söyledi. Bakan Bilgin "EYT dediğimiz şey, 8 Eylül'de geçerli olan yasanın değiştirilerek yaş şartı konulması. Dolayısıyla bu tarihte çalışan olması lazım ki o yaşa takılsın." ifadelerini kullandı.

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EYT'DE SON DURUM! (25 OCAK 2023)

EYT ile ilgili soruları yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuk olduğu televizyon programında emeklilikte yaşa takılanların (EYT) ilk maaşlarını 1 Mart'ta almalarına imkan sağlayacak bir düzenlemenin Meclis'ten çıkacağını düşündüğünü dile getirdi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin çok sayıda vatandaşın merak ettiği soruya da yanıt verdi. Bakan Bilgin, EYT ile ilgili 9 Eylül 1999 tarihinin geriye doğru esnetilmesi mümkün olmayacağını şu sözlerle anlattı:

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"Olmaz, çünkü EYT dediğimiz şey, 8 Eylül'de geçerli olan yasanın değiştirilerek yaş şartı konulması. Dolayısıyla bu tarihte çalışan olması lazım ki o yaşa takılsın."

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EYT İLK MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

EYT'lilerin ilk maaşlarını 1 Mart'ta almaları için çalışmalar sürüyor.

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EYT MECLİS'E NE ZAMAN GELECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullanmıştı:

''EYT düzenlemesinin hazineye maliyetine ilişkin "Toplam maliyetini söyleyemeyiz. Çünkü 2027'de emekli olacaklar da var. Bu yıl içerisinde 150 milyar lira civarında EYT'nin 2023 maliyeti"

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT takvimi ile ilgili olarak da şu ifadelere yer vermişti:

''Teknik yazım süreci uzun sürüyor. (Bu hafta gelir mi teklif Meclis'e?) Gelir tahmin ediyorum. Grupta milletvekilleriyle görüşüyorlar. Üzerinde konuştukları kanun teklifini komisyonda tartışacaklar. Bu hafta biter. İçerikte bir şey değişmez.''

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EYT'DEKİ PRİM BORÇLANMASI BORÇ YAPILANDIRMASINA DAHİL OLACAK MI?

İşte Bakan Bilgin'in açıklaması:

''Bizim borçlanmamız çok farklı ama, EYT kapsamındaki borçlanmalar bunun içinde değil. Onun borçlanması tamamen bizim geçerli olan kanunumuza göre yapılan bir şey. Mesela sen gelip 5 bin prim gününü dolduramıyorum veya 9 bin prim gününü dolduramıyorum, 1000 gün eksiğim var, yapılandırayım diyemezsin. Mevcut kanuna göre diyemiyorsun. Çalışacaksın 1000 gün daha, böyle bir borçlanma yok. (Bağ-Kur'lular için "ihya" devreye girebilir mi?)Yok, EYT için devreye giremez. EYT'de bilfiil çalışmış olmalı. Yazılıp çizilenler doğru değil.''

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