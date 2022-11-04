EYT SON DAKİKA 4 KASIM 2022 GELİŞMELERİ: 2022 EYT yasası kimleri kapsayacak, ne zaman çıkacak? Milyonların merakla beklediği maaş detayı!

EYT yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri çalışan ve emeklilik hayali kuran vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aralık ayına yaklaşırken birçok kişi arama motorlarında "2022 EYT yasası kimleri kapsayacak, ne zaman çıkacak?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırmayı sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayında merak edilen konuya dair açıklamada bulundu. İşte EYT yasası ile ilgili son durum...

2022 EYT YASASI KİMLERİ KAPSAYACAK?

EYT yasası ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda çalışmaların sürdüğünü belirterek önümüzdeki ay ve yeni yıl EYT ile asgari ücretin arka arkaya açıklanacağı aylar olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT, sözleşmeliler ve 2023 asgari ücret zammı konusunda yaptığı açıklama şu şekilde:

"Şu anda Vedat Bey çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiriyor. İnşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl, bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak. Bunların en önemlisi asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak. Gerek sözleşmeliler, gerek EYT, arka arkaya... 2023'e bunları da açıklayarak girmiş olacağız."

EYT YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Öte yandan daha önce EYT ile ilgili açıklamada bulunan Bakan Bilgin konuya ilişkin soru üzerine şu ifadeleri kullandı.

"Niye şimdi açıklamıyorsunuz diyenler var. Henüz çalışmamız bitmedi. İkincisi adım adım açıklıyoruz. Zaten açıklasak da ocak ayından sonra uygulamaya sokulacak. Şimdi açıklamanı bir anlamı ve acelesi yok. Biraz önce bahsettiğim sorunları adım adım açıklayacağız. Aralık'ta da inşallah Meclis'te aralık ayının ilk haftası çalışma tertip ettiler. Meclis'e aralık ayında intikal ettireceğimizi zaten paylaştım"

Sözleşmeli personel, geçici işçiler ve diğer sorunları açıklayacaklarını belirten Bakan Bilgin, "Aralık ayının ilk haftasında çalışma biter bitmez de meclise intikal ettireceğiz." dedi.

TİSK YÖNETİM KURULU BAŞKANI AKKOL'DAN 'EYT' AÇIKLAMASI

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol yaptığı açıklamada nitelikli iş gücü kaybı ve işverenleri etkileyecek başta kıdem tazminatı ve ek maliyetleri gözetecek bir çözüm bulunmasının işgücü piyasalarındaki dengeler açısından kritik olduğuna dikkat çekti.

Akkol yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“TİSK olarak, her zaman önceliğimiz ülkemizin ve çalışma arkadaşlarımızın refahı oldu. Bu yaklaşımla EYT’li çalışma arkadaşlarımızın beklentilerinin karşılanmasını önemsiyoruz. Diğer yandan, uygulamanın işletmelerimizin küresel rekabetçiliğini etkileyecek birçok sonucu ve yıllara yayılabilecek çeşitli istenmeyen etkileri de olacak.

Başta kıdem tazminatı yüklerinin yönetilmesini önemli buluyoruz. Emekli olup çalışmaya devam edecek çalışma arkadaşlarımız için ise sosyal güvenlik destek primlerindeki İşveren maliyetleri artışı kaynaklı uzun vadeli maliyet etkileri ortaya çıkabilir.

Bu konuda işverenler üzerindeki artan yüklerin sağlanacak teşvik ve kolaylıklarla hafifletilmesini, düzenlemenin tüm bu faktörleri gözetecek şekilde hayata geçmesini önemli görüyoruz.

Devletimizin her zaman olduğu gibi hem çalışanı hem işvereni gözeten destek ve teşvikleri en uygun şekilde uygulamaya alacağına inanıyoruz.”



