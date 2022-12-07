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EYT SON DAKİKA | EYT'liler 7'ye yakın ödeme alabilir! Promosyon, tazminat, maaş, ikramiye... Asgari ücrette rakam konuşulurken o EYT hesaplaması heyecanlandırdı

07.12.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika EYT haberi: Asgari ücretle birlikte milyonlarca vatandaşın merak ettiği konular arasında EYT bulunuyor. Asgari ücret ne kadar olacak sorusuna yanıt aranırken bir yandan da EYT ile ilgili emeklilik, çalışma, maaş ve alınacak ödemeler konusu araştırılıyor. EYT'lilerin emekli olduktan sonra tekrar çalışıp çalışmayacağı merak edilirken EYT'lilerin alacağı ödemelerin hesaplaması da yapılıyor. Yapılan hesaplamalarda bazı EYT'lilerin 7'ye yakın ödeme alabileceği görülüyor. İşte detaylar...

EYT SON DAKİKA | EYT'liler 7'ye yakın ödeme alabilir! Promosyon, tazminat, maaş, ikramiye... Asgari ücrette rakam konuşulurken o EYT hesaplaması heyecanlandırdı

Son dakika EYT haberi: Asgari ücret ile birlikte vatandaşların gelişmeleri en çok takip ettiği konuların başında EYT geliyor. EYT düzenlemesine ilişkin pek çok soru sorulmaya devam ederken EYT ile emekli olup çalışmak isteyenlerin nasıl bir yol izleyeceği ve hangi haklara sahip olacağı da araştırılıyor. Diğer yandan EYT’liler emekli olduktan sonra alacakları ödemelerin hesaplamasını yapmaya başladı. Bazı koşullarda EYT’lilerin 7’ye yakın ödeme almaları ihtimaller dahilinde görülüyor. İşte EYT’lilerde maaş ve ödemelere dair detaylar…

EYT’LİLER EMEKLİ OLMADAN ÇALIŞMAYA DEVAM EDEBİLİR Mİ?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, A Haber’de katıldığı programda konuyla ilgili “Bir insan emekliliğe zorlanamaz. Kişi emekli olup olmamayı istemesi kendi iradesindedir. Gerek kıdem tazminatı açısından, gerek daha iyi bir aylık açısından emeklilik haklarını doldurduğu halde çalışmaya devam eden birçok insan var. Dolayısıyla bir yasa çıktı ve o kişi emekli olabiliyor o yasayla. Ama ben emekli olmak istemiyorum, çalışmaya devam edeceğim, içerideki kıdem tazminatım biriksin, ileride ben daha iyi bir kıdem tazminatı alayım ya da içerideki sigorta primim artsın, ileride daha iyi bir maaş alayım düşüncesiyle çalışmaya devam edebilir, burada bir hak kaybı oluşmaz.” açıklamasında bulundu.

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EYT İLE EMEKLİ OLANLAR ÇALIŞABİLİR Mİ?

CNN Türk yayınına katılan SGK Uzmanı Özgür Kaya “EYT kapsamında emekli olduktan sonra emekli maaşı düşmez. Kıdem tazminatı iş hukukundan doğan bir hak olduğu için SGK’yı ve emekliyi ilgilendirmeyen bir husus. Dolayısıyla kıdem tazminatı hakkı ister emekli olsun, ister çalışmaya devam etsin, iş akdi sürdüğü sürece devam edecektir. İzin hakkı da aynı şekilde bu bağlamda devam edecek.” ifadelerini kullandı.

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“ÇIKIŞ YAPTIKTAN SONRA TEKRAR GİRİŞ YAPABİLİRSİNİZ”

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, katıldığı A Haber yayınında “Emekli olmak kıdem tazminatını almayı gerektiren maddelerden bir tanesi. Siz emekli olmak için müracaat etmeden önce mutlaka çıkış yapmanız lazım iş yerinden, iş yerinden çıkartılıyorsunuz, sonra müracaat ediyorsunuz, çalışırken olmuyor. Dolayısıyla bir tazminat hakkı olacak bütün çalışanların EYT’lilerin emekli olduklarında. Emekli olduktan sonra çalışmanın önünde de engel yok. Çıkış yaptıktan sonra tekrar giriş yapabilirsiniz.” şeklinde konuştu.

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EYT’LİLERİN ALACAĞI ÖDEMELER! MAAŞ, PROMOSYON, İKRAMİYE, TAZMİNAT...

Bilindiği üzere EYT’liler emekli olduklarında kendilerine emekli maaşı bağlanacak ve emekli maaşı olarak ödemelerini alacaklar. Diğer yandan EYT’lilerin kıdem tazminatı almaya hakları olduğu da ifade ediliyor. Buna yıllık izin ücreti ödemeleri eklediğinde işten çıkış sırasında iki ödeme birden almaları mümkün görünüyor.

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Diğer yandan emeklilerin, emeklilik aylıkları kesilmeden çalışabilecekleri de ifade ediliyor. Dolayısıyla yeniden işe girip çalışan EYT’li emekliler bir iş yerinde çalıştıkları için maaş da alabilecekler. Bilindiği gibi; emeklilere bankalar tarafından promosyon ödemesi de yapılıyor ve bu hakkın EYT’liler emekli olunca hemen verilmesi bekleniyor. Dolayısıyla EYT’lilerin alabileceği bir diğer ödeme ise emekli banka promosyonu olarak kaydediliyor.

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Ayrıca bazı iş yerlerinde çalışanların aldıkları ücretler sebebiyle bankalardan promosyon aldığı da bilinen bir gerçek. Bu durum özel sektördeki her iş yeri için geçerli olmasa da bazı iş yerlerinin böyle bir uygulama sunduğu da biliniyor. Dolayısıyla emekli olduktan sonra yeniden çalışan EYT’linin, eğer böyle bir iş yerinde çalışırsa aldığı ücret için bir tane daha fazladan banka promosyonu alması da muhtemel olabilir.

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Diğer yandan emeklilere bayramda bayram ikramiyesi de ödeniyor. Bir EYT’li şubat ayında emekli maaşını alırsa, nisan ayında ramazan bayramı ikramiyesini almaya hak kazanabilir. Dolayısıyla emekli maaşı, kıdem tazminatı, izin ücreti, yeni iş yerinden maaş, banka promosyonları ve bayram ikramiyesi hesaba katıldığında bazı EYT’li emeklilerin 7’ye varan ödeme almaları muhtemel görünüyor.

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