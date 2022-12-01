EYT son dakika gelişmesi: 'SGK prim farkı...' TİSK Başkanı Akkol 'Bakan Bey müjdeyi verdi' diyerek duyurdu

Son dakika: Asgari ücret zam oranı için milyonların beklediği toplantı bugün yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya geldi. 18 milyon SGK'lının beklediği zam oranı için gözler çıkacak rakama çevrilirken, TİSK'ten EYT için çok önemli açıklamalar geldi. SGK pirim farkı müjdesinin Bakan Bilgin tarafından kendilerine iletildiğini duyuran TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "Emeklilerle, emekli olup çalışanlar arasındaki SGK prim farkı giderilecek" dedi. Asgari ücret zam oranıyla ilgili de dikkat çeken ifadeler kullanan Akkol, "Bu çözümü şöyle önemsiyoruz sadece işverenleri değil emekli olup çalışmaya devam etmek isteyenler için de çok önemli." diye konuştu.

SON DAKİKA: EYT'DE SGK PİRİM FARKI MÜJDESİ

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Çalışanlarımızın mutluluğu önemli. EYT konusunda hem işletmelerin hem çalışanların beklentilerini çözümleyecek formüller üzerinde çalışıyoruz. TİSK'in de işveren kuruluşların da görüşleri alındı. Biz TİSK olarak beklentilerimizi çözüm önerileriyle sunuyoruz.

"SAYIN BAKANIMIZ MÜJDELİ HABERİ VERDİ"

Emekli olup çalışmaya devam edecek kişilerin işveren maliyetleri artıyor. TİSK bir anket yaptı, burada şunu gördük yüzde 80'in üzerindeki kişiler işe devam etmek istiyor. İşverenler de bu kişilerin devam etmesini istiyor burada bir uyum görüyoruz. Emekli çalıştırırsanız SGK'da bir yük söz konusu. Sayın Bakanımız müjdeli haberi kapalı toplantıda vermişti.

"SGK PRİM FARKI GİDERİLECEK"

Emeklilerle, emekli olup çalışanlar arasındaki SGK prim farkı giderilecek! İşverenlere ilave bir maliyet olmadan istihdam devam edecek. Bu çözümü şöyle önemsiyoruz sadece işverenleri değil emekli olup çalışmaya devam etmek isteyenler için de çok önemli.

KIDEM TAZMİNATI KREDİ DESTEĞİ

Emekli olacak çalışanların aynı anda emekli olması durumunda ciddi finansman çıkması söz konusu. Bakanımız KGF'den uygun kredi ile işverenlerin yalnız bırakılmayacağı müjdesini verdi.

Üçüncü konu yüzlerce kişinin aynı anda emekli olması durumunda iş sağlığı ve güvenliği etkileyecek durumlar ortaya çıkabiliyor. Planlama dahilinde olunması gerekiyor."



