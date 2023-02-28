EYT SON DAKİKA haberleri 28 Şubat 2023: EYT yasası ne zaman çıkacak, bugün Meclis'e geliyor mu, son durum ne? Meclis mesaiye başlıyor!

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken beklenen açıklama geçtiğimiz gün AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'tan geldi. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası ertelenen Meclis görüşmelerinin bugün başlayacak olması nedeniyle vatandaşlar arama motorlarında "EYT yasası ne zaman çıkacak, bugün Meclis'e geliyor mu, son durum ne?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırmaya devam ediyor. İşte 28 Şubat 2023 Salı günü itibarıyla EYT'de son durum...

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT konusu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bugün (28 Şubat Salı) görüşülecek.

EYT Yasanın hızla yürürlüğe girmesiyle, ilk maaşların da nisan ayında ödenmesi planlanıyor.

EYT konusunda açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş şu ifadelere yer verdi:

“Mecliste öncelikli gündemimiz EYT olacak. Dört veya beş parti grup önergesi verirse 10-12 saatlik sürede sabaha karşı biter. Çarşamba günü genel kurulda nihayete erer. Genel kurulda EYT sonrası yapılandırma teklifini görüşeceğiz”

EYT'DE SON DURUM

EYT ile ilgili görüşmeler 28 Şubat Salı günü başlıyor.

Bilindiği üzere teklif, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin imzalarıyla 30 Ocak'ta TBMM'ye sunuldu ve 2 Şubat'ta Plan ve Bütçe komisyonunda kabul edildi.

Türkiye'yi derinden sarsan deprem nedeniyle Meclis çalışmalarına ara verdi.

EYT 28 Şubat'taki görüşmelerde Genel Kurul'un gündemindeki öncelikli konular arasında yer alıyor.

EYT MECLİS'E NE ZAMAN GELECEK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek. EYT teklifi herhangi bir değişikliğe uğramadan yasalaştırılacak.

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN YAPILACAK

EYT başvurularının, yasanın Meclis'ten geçmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başlaması bekleniyor. EYT başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak.

EYT ŞARTLARI NELER?

EYT'li olmak için kişinin, 9 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olması gerekiyor. EYT'de kadınlar için sigortalılık süresi 20 yıl, erkekler için ise 25 yıl olarak yer alıyor. EYT'de yaş şartı bulunmuyor.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, EYT’de aylık bağlama oranlarıyla ilgili, “SSK’dan emekli olacaklar için 7 bin 797 lira. Bağ-Kur’dan emekli olacaklar için 5 bin 811 lira. Emekli Sandığı’ndan emekli olacaklar 12 bin 389 lira. Bunların ortalaması 8 bin 733 lira” dedi.

EYT'YE 'DEPREM' AYARI

EYT'li olarak çalışmak isteyenlerin işe başlaması için tanınan 10 günlük sürenin uzatılması gündemde. İşveren tarafı bu sürenin 3 aya çıkarılmasını talep ediyor.

Depremde hayatını kaybedenler için de harekete geçildi. AK Parti kurmaylarına göre EYT'liyken depremde hayatını kaybedenlerin aileleri de bu düzenlemeden yararlanabilecek. EYT'liler gerekli prim gün sayısı ve yılı dolduran ancak yaşının dolmasını bekleyenlerden oluştuğu için herhangi bir yasal düzenlemeye gerek kalmaksızın vefatın kesinleştirilmesinin ardından SGK'da yapılacak işlemler sonucunda yasal hak sahiplerine emekli maaşı bağlanabilecek.

EMEKLİ OLAN EYT'LİLER İLK MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?

Yasalar emeklilik işlemlerinin başlatıldığı aydan sonraki ay başından itibaren maaş hesabı yapılacağını söylüyor. Bu durumda Mart ayında yapılacak bir başvuru sonunda ilk maaşlar 1 Nisan'dan itibaren hesaplanacak.



