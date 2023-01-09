FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. EYT yasalaştı mı, yürürlüğe girdi mi? 2023 EYT Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanacak? İşte emeklilikte yaşa takılanlarda son durum!

EYT yasalaştı mı, yürürlüğe girdi mi? 2023 EYT Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanacak? İşte emeklilikte yaşa takılanlarda son durum!

09.01.2023 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT'nin yasalaşması yürürlüğe girmesi 2 milyon 250 bin vatandaş tarafından bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonların beklediği EYT müjdesini verdi. Belirli şartları sağlayan EYT'liler yaşa takılmaksızın emekli olabilecekler. Bu gelişmler sonrası EYT'nin ne zaman yasalaşacağı ve Resmi Gazete'de yayımlanacağı merak konusu oldu. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak? EYT ne zaman meclise sunulacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte EYT 2023 son dakika gelişmeleri...

EYT yasalaştı mı, yürürlüğe girdi mi? 2023 EYT Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanacak? İşte emeklilikte yaşa takılanlarda son durum!

EYT düzenlemesi son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ı kapsayan EYT düzenlemesi yakın zamanda yürürlüğe girecek. 2 milyon 250 bin vatandaşı ilgilendiren EYT'nin yasalaşması sonrası vatandaşlar emekli olarak aylıklarını alabilecekler. Peki, EYT ilk emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte son durum...

EYT NE ZAMAN YASALAŞACAK?

EYT ile ilgili yasal düzenlemenin ayrı bir teklif olarak bu hafta Meclis gündemine getirileceği bildirildi.

Öte yandan bugün (9 Ocak Pazartesi) yılın ilk Kabine Toplantısı'nda konu gündeme gelecek. Kabine toplantısında EYT düzenlemesindeki son durum ve EYT takvimi konuşulacak.

para

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili sorulara cevap verdi. EYT’de sürecin nasıl işlediğini açıklayan Bilgin, “Süreç aşama aşama ilerleyecek. Meclis kararını verecek. Ocak ayı içinde Meclis'e ileteceğiz. Üzerimize düşen görev sorumluluğunu tamamladık” ifadelerini kullanırken sözlerine şöyle devam etti;

-"Biz hazırlıklarımızın son aşamasındayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması sonrası dosyaların birleştirilerek değerlendirilmesi ve son hali Meclis sürecine intikal ettirmek. Sorunuzun cevabını Meclis verecek. Biz teknik hazırlıklarımızı milletvekilleri grupla yaptıktan sonrasına karışmayız. Biz Ocak ayı içerisinde Meclis'e intikal edeceğiz. Bizim görev alanımız belli."

para4

EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

EYT'de emeklilik için başvurular henüz alınmıyor. EYT başvuruları için düzenlemenin Meclis'e gelip ardından yürülüğe girmesi gerekiyor.

para3

EYT İLK EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

EYT'nin meclise sunulması ve yürürlüğe girmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Bu adımlar sonrası ilk maaşların da şubat ayı içerisinde yatması bekleniyor.

EYT KİMLERİ KAPSAYACAK?

23 yıllık problemin çözümüne ilişkin teklif, 8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanları kapsayacak.

paralar

EYT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

EYT'den yararlabilmek için;

8 Eylül 1999 öncesinde sigorta kaydının bulunması,

5 bin prim gün sayısının tamamlanmış olması,

Erkekler için 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl sigortalılık süresinin dolması gerekiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Araç sahiplerini tedirgin eden yükseliş: Petrol fiyatrlarında yüzde 2'den fazla artışAraç sahiplerini tedirgin eden yükseliş: Petrol fiyatrlarında yüzde 2'den fazla artış
Seyyanen zam yapılacak: 4 bin 125 TL hesaplara yatacak! Seyyanen zam yapılacak: 4 bin 125 TL hesaplara yatacak!
Memur ve emekliye ek zam geliyor! Oran ve tarih...Memur ve emekliye ek zam geliyor! Oran ve tarih...
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete maaş EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar cumhurbaşkanı erdoğan emekli

En Çok Okunan Haberler

Herkes Kılıçdaroğlu derken ters köşe!

Herkes Kılıçdaroğlu derken ters köşe!

2023'ün ilk Kabine Toplantısı! Gözler Erdoğan'da olacak

2023'ün ilk Kabine Toplantısı! Gözler Erdoğan'da olacak

Bayram ikramiyeleri için 2 bin 860 TL iddiası...

Bayram ikramiyeleri için 2 bin 860 TL iddiası...

Erdoğan'a sürpriz EYT mektubu! Prim günü...

Erdoğan'a sürpriz EYT mektubu! Prim günü...

Orta gelirliye konut kampanyası fırsatçılarına öyle bir ceza geliyor ki…

Orta gelirliye konut kampanyası fırsatçılarına öyle bir ceza geliyor ki…

‘Dar gelirli’ diye girdiler yüzde 250 zam! Ellerinde fenerlerle eylem...

‘Dar gelirli’ diye girdiler yüzde 250 zam! Ellerinde fenerlerle eylem...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Parfüm şişesini üzerinize dökmenize gerek yok! İşte birkaç fıs ile gün boyu mis gibi kokmanın yolları...

Parfüm şişesini üzerinize dökmenize gerek yok! İşte birkaç fıs ile gün boyu mis gibi kokmanın yolları...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.