FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. EYT yasasından kimler yararlanacak? Emekli olmak için şartlar değişiyor…

EYT yasasından kimler yararlanacak? Emekli olmak için şartlar değişiyor…

16.02.2022 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yasa tasarısını milyonlarca kişi beklemeye devam ederken merak edilen bir soru daha yanıt buldu. EYT yasasının kimleri kapsayacağı ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmasa da işte EYT’nin kapsamı ile ilgili beklenen şartlar…

EYT yasasından kimler yararlanacak? Emekli olmak için şartlar değişiyor…

Son dakika EYT haberleri gelmeye devam ediyor. Milyonlarca kişi EYT’nin kimleri kapsayacağını şartlarını ve kaç kişinin çıkması beklenen bu yasadan yararlanacağını merak ediyor. Posta gazetesi yazarlarından Ekrem Sarısu bugünkü köşesinde EYT ile ilgili önemli bir soruya yanıt verdi.

İşte EYT’den yararlanmak için hangi şartların sağlanması gerektiği olası yasa tasarısının kapsamı ile ilgili o soru ve cevabı:

Soru: 1970 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 15 Mart 1998. 6000 gün prim ödemem var. Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili bir yasa çıkarsa emekli olabilir miyim?

Cevap: 5900 günden fazla priminiz olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de 2027’de 57 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz (25 yıl sigortalılık süresi, 5900 gün prim ödeme ve 57 yaş şartlarına tabi olarak).

‘EMEKLİLİĞİ 2 İLA 17 YIL UZAYAN SİGORTALILAR…’

EYT yasasının; 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olup, bu tarihte yürürlüğe konan 4447 sayılı Kanun ile emekliliği 2 ila 17 yıl arasında uzayan sigortalılardan, emekli olmak için aranan şartlardan, sigortalılık süresi ve prim ödeme koşullarını sağlayıp aranan yaşın dolmasını bekleyenleri kapsaması öngörülüyor.

Emekli olmak için aranan şartlardan prim şartını sağlamanıza rağmen sigortalılık süresi koşulunu sağlamadığınızdan, EYT yasasının beklendiği gibi çıkması halinde, yasadan yararlanıp yararlanamayacağınız yasanın yürürlüğe konacağı tarihe göre değişir.

2

‘EYT YASASININ ESASLARI HENÜZ BELLİ DEĞİL…’

Şayet EYT yasası 25 yıllık sigortalılık sürenizi dolduracağınız 15 Mart 2023’den önce çıkarsa yararlanamazsınız, bu tarihten sonra çıkarsa yararlanırsınız. Ancak ortada henüz kamuoyuyla paylaşılmış bir yasa tasarısı yok. Yani EYT yasanın esasları belli değil. Yasa tasarısının ortaya çıkmasını bekleyip gördükten sonra daha doğru bilgi verilebilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
16 Şubat 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?16 Şubat 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?
3600 ek göstergede yeni gelişme! Kritik toplantı yarın yapılacak3600 ek göstergede yeni gelişme! Kritik toplantı yarın yapılacak
KDV indirimi fiyatlara nasıl yansıyacak? İşte marketlerdeki yeni fiyatlar...KDV indirimi fiyatlara nasıl yansıyacak? İşte marketlerdeki yeni fiyatlar...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merve Boluğur'un seksi dansı ekrana gelince... "N'apsın adam tövbe etmiş"

Merve Boluğur'un seksi dansı ekrana gelince... "N'apsın adam tövbe etmiş"

Bölgede sıcak gelişme: Saldırı karadan bekleniyordu, başka yerden geldi!

Bölgede sıcak gelişme: Saldırı karadan bekleniyordu, başka yerden geldi!

Elinde altını olanlar dikkat! Yeni sistem nasıl işleyecek?

Elinde altını olanlar dikkat! Yeni sistem nasıl işleyecek?

Cemevleri, dernekler ve vakıflara elektrik faturası düzenlemesi! İşte masadaki formül

Cemevleri, dernekler ve vakıflara elektrik faturası düzenlemesi! İşte masadaki formül

Ev alacaklar dikkat! Fiyatlar birkaç ay sonra...

Ev alacaklar dikkat! Fiyatlar birkaç ay sonra...

Herkesi ilgilendiriyor... Banka hesaplarınızı kontrol edin: Sonuçları çok ağır olabilir!

Herkesi ilgilendiriyor... Banka hesaplarınızı kontrol edin: Sonuçları çok ağır olabilir!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

'İdrar tiryakisi' uslanmıyor: Şimdi de...

'İdrar tiryakisi' uslanmıyor: Şimdi de...

Fibromiyalji olmuş olabilirsiniz! Sebebi ise...

Fibromiyalji olmuş olabilirsiniz! Sebebi ise...

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Pandemi yüzünden vaka sayısı patladı! Göz ardı etmeyin

Pandemi yüzünden vaka sayısı patladı! Göz ardı etmeyin

15 yaş küçük sevgilisiyle ayrıldı!

15 yaş küçük sevgilisiyle ayrıldı!

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.