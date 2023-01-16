EYT'yi kaçıranlara müjde! Size de erken emeklilik kapısı açıldı! 10 yıl çalışma ile...

Yaklaşık olarak 2,5 milyon kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte yıllardır beklenen EYT sorunu çözülmüş olacak. Ancak EYT düzenlemesi kapsamında girmeyen ancak emekli olmak isteyen milyonlarca kişi var. Bu noktada ise EYT'yi kaçıranların üzülmesine gerek yok. Düzenlemeden faydalanabilmek için bazı koşullar sağlandığı takdirde EYT kapısı sizin içinde aralanmış olacak...

EYT'Yİ KAÇIRANLARA YENİ FIRSAT

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi kapsamında emekliliği çok az bir pay ile kaçıranlar için emekli aylığına hak kazanmak adına birçok seçenek mevcut. EYT düzenlemesi prim gün sayısı, çalışma yılı koşullarını yerine getirmeyenleri de kapsayacak.

SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı üzerinden insanlar emeklilik hakkı kazanabiliyor. Bazı durumlarda normal şartların aranmadığı 10 senelik sigorta girişlerinde de emeklilik imkanı sunuyor.

Normal şartlarda emekli olunabilmek için yaş şartı, prim gününü sağlamak ve sigortalılık gün sayısı etkili olmaktadır. Fakat bazı durumlarda, sigorta girişin 2000 sonrası olması halinde de erken emeklilikten faydalanmanız mümkün.

Geriye dönük borçlanma sayesinde 6 yıl erken emekli olma şansınız var. Anneler her çocuğu için 2 yıl borçlanma, erkekler için ise geriye dönük askerlik borçlanması yapabiliyorlar.

10 YIL ÇALIŞMA İLE ERKEN EMEKLİLİK

Diğer bir yaş şartını beklemeden erken emeklilik şartı ise malullük durumu olarak biliniyor. Eğer engel durumunuz %60 oranında ise erken emekli olma şansınız var. Karaciğer, akciğer yetmezliği, kalp ve organ nakli durumlarında da özel bakıma ihtiyaç duyulan hallerde de erken emeklilik imkanı sağlanıyor.

Bu durumun heyet raporu ile kanıtlanması şartı var. Raporda yüzde 60 oranında çalışamaz, engelli ibaresinin bulunması gerekli oluyor. Bu durumlar sağlandığı taktirde 2000'den sonra sigorta başlangıcınız olsa dahi yaş şartını beklemeden emekli olabiliyorsunuz.

