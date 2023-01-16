Zamlı emekli maaşları için bu tarihlere dikkat! SSK-Bağkur emeklileri hesaplarınızı kontrol edin

Zamlı emekli maaşlarının yatacağı tarih tüm SSK ve BAĞ-KUR’luların gündeminde. Memur ve emekli maaşlarına Ocak ayında yüzde 30 zam yapılmasına yönelik yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu tarihten itibaren emeklileri zam heyecanı sardı. SSK-Bağkur emeklilerinin ödeme takvimi de belli oldu. Zamlı emekli maaşları için bu tarihlere dikkat...

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN DİKKAT

Milyonlarca SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin gözü kulağı zamlı maaşlarının yatırılacağı tarihe çevrilmiş durumda. Emekli aylıkları Emekli Sandığı’nda her ayın 1’i ila 5’inde; SSK’lılarda 17’si ila 26’sında; BAĞ-KUR’lularda ise her ayın 25’i ila 28’inde ödeniyor. Yüzde 30 zammın SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylığı ödemelerine yetişmesi bekleniyor.

***İşte SSK ve Bağkur emeklilerinin ödeme takvimi:

**SSK EMEKLİLERİ ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarasının son rakamı: 9

Ödemenin yapılacağı gün: 17 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 7

Ödemenin yapılacağı gün: 18 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 5

Ödemenin yapılacağı gün: 19 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 3

Ödemenin yapılacağı gün: 20 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 1

Ödemenin yapılacağı gün: 21 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 8

Ödemenin yapılacağı gün: 22 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 6

Ödemenin yapılacağı gün: 23 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 4

Ödemenin yapılacağı gün: 24 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 2

Ödemenin yapılacağı gün: 25 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı:

Ödemenin yapılacağı gün: 26 Ocak**

**BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarasının son rakamı: 9, 7, 5

Ödemenin yapılacağı gün: 25 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 3, 1

Ödemenin yapılacağı gün: 26 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 8, 6, 4

Ödemenin yapılacağı gün: 27 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 2, 0

Ödemenin yapılacağı gün: 28 Ocak

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük emekli maaşı yüzde 30 zammın yansıtılmasıyla birlikte 5 bin 500 TL’ye çıkmış oldu. 2023 yılında en yüksek emekli maaşı ise 24 bin 793 TL olarak açıklandı. Emeklilerin yeni yıl zamları Ocak ve Temmuz ayları arasında geçerli sayılacak. Yılın ikinci yarısında emekli maaşları yeniden belli olacak.

MEMURLAR İKİ PARÇA HALİNDE ALACAK

Memurlar 15 Ocak’ta maaş zammının yüzde 16.48’lik kısmını aldılar. Kalan 13.52 puanlık kısım ise daha sonra hesaplarına aktarılacak. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, memurların zamlı maaşı iki parça halinde alabileceğini söyledi. AK Parti Grubu'nda sözleşmeli personel ile ilgili açıklama yapan Elitaş memur ve emeklilerin yüzde 30 zamlı maaşlarının ne zaman yatacağıyla ilgili "Birkaç gün gecikmeyle olur" ifadelerini kullandı.

3600 EK GÖSTERGE ÖDEMELERİ 1 ŞUBAT’TA

Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri başta olmak üzere ek göstergesi 3600’e çıkartılanlar ile ek göstergesinde 600 puanlık artış yapılanlara yeni ek gösterge üzerinden aylık ödemesine 1 Şubat’ta başlanacak. İlk ay, 15 – 31 Ocak dönemine ilişkin ek gösterge farkı da ödenecek.

