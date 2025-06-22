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F-16 EDPOD, gerçek radar sistemlerine karşı uçuşlu testleri başarıyla tamamladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezinin (BİLGEM) geliştirdiği F-16 Elektronik Destek Podu'nun (EDPOD), gerçek radar sistemlerine karşı uçuşlu testleri başarıyla tamamladığını bildirdi.

F-16 EDPOD, gerçek radar sistemlerine karşı uçuşlu testleri başarıyla tamamladı

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, F-16 EDPOD'un Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdiğini belirtti.

TÜBİTAK BİLGEM'in geliştirdiği F-16 EDPOD'un, gerçek radar sistemlerine karşı uçuşlu testleri başarıyla tamamladığını vurgulayan Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Savunma teknolojilerinde ülkemizin dışa bağımlılığını azaltma hedefiyle geliştirilen EDPOD, elektronik harp yeteneklerimize stratejik katkı sağladı. F-16 uçaklarına entegre edilmiş radar sinyal algılayıcı taktik elektronik destek podu EDPOD, düşmanın hedef tespit ve takip, füze güdüm ve hedef aydınlatma radarlarına ait sinyalleri algılayabilen, tehditleri tanımlayabilen, kayıt altına alabilen ve hassas yer kestirimini yapabilen ileri düzey bir elektronik harp sistemi. Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi."

Kacır, emeği geçenleri tebrik ederek, milli sistemlerin geliştirilmesinin önünü açan Milli Savunma Bakanlığına ve Savunma Sanayii Başkanlığına teşekkürlerini iletti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
sanayi ve teknoloji bakanı Mehmet Fatih Kacır
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