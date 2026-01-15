FİNANS

Fabrika değil ama fabrika gibi: 50 milyon ciro yaptılar! 'Gelecek imkanı var'

Diyarbakır'da Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, farklı atölyelerdeki üretimle üç yılda 50 milyon liradan fazla ciro yaptı. Okul Müdürü Yemlihan Kılıç, "Okulumuz fabrika statüsünde üretim yapan bir eğitim kurumu. Bu üretimle okulumuza, öğrencilerimize ve ülkemize önemli katkılar sağlıyoruz" dedi.

Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde moda tasarım, metal, tekstil, inşaat, kimya, elektrik-elektronik ve bilişim teknolojileri alanındaki atölyelerde eğitim alan öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde yürütülen üretim faaliyetleriyle hem mesleğin inceliklerini öğreniyor hem de gelir elde ederek ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Üretim süreçlerine aktif olarak katılan öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini uygulamalı olarak geliştiriyor, elde edilen gelirden aldıkları payla aile ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Okulun, döner sermaye kapsamında inşaat, kimya, moda tasarım, elektrik ve elektronik ile bilişim alanında yaptığı üretimle 2023 ve 2024 yıllarında elde ettiği gelir 29 milyon lirayı aşarken, 2025 yılı itibarıyla ciro 20 milyon liranın üzerine çıktı.
ÖĞRENCİLER MESLEK SAHİBİ OLUYOR

Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yemlihan Kılıç, okulda 7 alanda hem eğitim hem üretim yaptıklarını belirterek, öğrencilerin kazandıkları gelirle aile bütçelerine katkı sunduğunu, ürettikleriyle de ülke ekonomisine destek verdiklerini söyledi.

Öğrencileri geleceğe hazırlarken üretimle ekonomiye ivme kazandırmayı hedeflediklerini dile getiren Kılıç, "Öğrencilerimiz burada öğrendikleri mesleki beceriler sayesinde hem eğitim sürecinde gelir elde ediyor hem de mezun olduktan sonra kendi hayatlarını idame ettirebilecek bir mesleğe sahip oluyor" dedi.
ŞEHİRE DE KATKISI OLUYOR!

Okulda yapılan üretimlerin sadece öğrenci ve okul bütçesine değil kent ekonomisine de katkı sağladığına dikkati çeken Kılıç, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde yaklaşık 16 şehre deterjan ve hijyenik temizlik malzemeleri üreterek dağıttık. Deprem döneminde ise moda tasarım bölümümüzle tulum ve çadır ürünleri, metal bölümümüzle de soba ürettik. Bu ürünleri depremzedelere ulaştırarak o günkü acil ihtiyaçların karşılanmasına katkı sunduk. Bizim ticari bir kaygımız yok, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz"
Üretimde kullanılan ham maddelerin yerel esnaftan temin edildiğini belirten Kılıç, kumaş, kereste, deterjan ham maddeleri gibi malzemeleri kentteki esnaftan aldıklarını, bu sayede esnafın da kazanç elde ettiğini bildirdi.

3 YILDA 50 MİLYON CİRO

Kılıç, 3 yılda toplam 50 milyon liranın üzerinde ciro yaptıklarını ifade ederek, "Okulumuz fabrika statüsünde üretim yapan bir eğitim kurumu. Bu üretimle okulumuza, öğrencilerimize ve ülkemize önemli katkılar sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.
"ÇOK BÜYÜK AVANTAJLARI VAR"

Moda tasarım bölümü öğrencilerinden İlayda Keskin de lise eğitimi için meslek lisesini ilk etapta tercih etmediğini ancak zamanla doğru bir karar verdiğini anladığını söyledi. Meslek lisesinde eğitim almanın kendisine önemli avantajlar sağladığını belirten Keskin, şöyle konuştu:

"Yaşıtlarıma göre bir adım önde olduğumu düşünüyorum. Bu bölümü isteyerek okuyorum ve istediğim kıyafetlerin dikimini yapabiliyorum. Aileme ve arkadaşlarıma da kıyafet dikmek istiyorum. İleride moda evimi kurmak istiyorum. Meslek liselerinin bence çok büyük avantajları var. Burada isteyen herkes üretim yapmayı öğreniyor ve gelecekte daha iyi yerlere gelebiliyor."
"GELECEK İMKANI SUNUYOR"

İnşaat bölümünde okuyan Abdullah Tekdemir de eğitim alırken üretime katılmanın kendisi için gurur verici olduğunu dile getirdi.

Meslek öğrenmenin önemine dikkati çeken Tekdemir, "Dışarıda boş vakit geçirmek yerine burada bir meslek öğreniyoruz. Buradan mezun olduktan sonra aranan bir usta olmak istiyorum." dedi.

Okuduğu sürede gelir elde etmenin kendisini motive ettiğini belirten Tekdemir, şunları aktardı:

"Para kazanmak güzel bir duygu. Aile ekonomisine de katkı sağlıyoruz. Mezun olduktan sonra mobilya alanında iş yerimi kurmak istiyorum. Elimden geldiğince kendimi geliştirerek daha iyi yerlere gelmek için çalışacağım. Meslek liselerine gelen öğrenciler, öğrendikleri mesleki beceriler sayesinde iş sahibi olabiliyor. Bu okullar gençlere önemli bir gelecek imkanı sunuyor."
İŞ TEKLİFİ ALIYORLAR

İnşaat bölümü öğrencilerinden Abdulsamet İpek de hem eğlenerek ders gördüğünü hem de çalışarak harçlığını kazandığını belirterek, okulda edindiği deneyimlerden memnun olduğunu söyledi.

Üretim sürecinde yer almanın kendisine önemli katkılar sağladığını dile getiren İpek, şunları söyledi:

"Burada harçlığımızı kazanmaya çalışıyoruz. Bu da bizi motive ediyor. İleride işimin patronu olmak istiyorum. Okulda çalışmanın bize büyük katkısı oluyor. Şu anda farklı yerlerden çalışma teklifleri de alıyoruz ancak ben kendi işimi kurmayı hedefliyorum."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Meslek Lisesi
