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Fabrikalar yıkıldı, sanayi üretimi tamamen durdu: Uzmanlar ‘en iyi ihtimalle’ diyerek hesapladı! İşte 11 ilde son durum...

22.02.2023 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremin ardından 11 ilde sanayi adeta yok oldu. Birçok kentte fabrikalar ya yıkıldı ya da büyük hasar gördü. Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya’da üretim tamamen durdu. Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Osmaniye ve Elazığ’da ise üretim kısıtlı olarak devam ediyor. Henüz tam olarak netleştirilemese de on milyarlarca dolarlık hasar olduğu tahmin ediliyor.

Fabrikalar yıkıldı, sanayi üretimi tamamen durdu: Uzmanlar ‘en iyi ihtimalle’ diyerek hesapladı! İşte 11 ilde son durum...

Kahramanmaraş’taki deprem felaketinin ekonomik boyutları da korkutucu seviyelere ulaşmış durumda. En iyimser tahminlere göre bile on milyarlarca dolarlık hasar ve kayıp söz konusu. Yaklaşık 14 milyon nüfusa sahip 11 ilin ekonomisi tarım, hayvancılık, tekstil, demir çelik ve enerji olmak üzere sanayi üretimi ile şekil alıyor. Deprem bölgesinde hasarın bilançosu oldukça fazla. Depremin ekonomik sonuçlarını değerlendiren uzmanlara göre, deprem 2023'te ekonomik büyümeyi yüzde 1'e düşürebilir. Ayrıca depremin yıl sonunda yüzde 20 olan enflasyon hedefini en iyi ihtimalle yüzde 50 seviyelerine yaklaştırması da öngörülüyor.

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Kahramanmaraş, Türkiye iplik üretiminin yüzde 36'sını tek başına gerçekleştiriyor, Ortadoğu pazarlarının ihracat üssü olan Gaziantep ise tek başında dünya tek parça halı üretiminin yüzde 60'ına ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin toplam narenciye üretiminin üçte biri Adana'da, Hatay ise Türkiye'nin en büyük demir çelik fabrikasını barındırıyor ve turunçgil üretiminin yüzde 21'ini karşılıyor. Son yıllarda turizm ve gastronomide öne çıkan Şanlıurfa ise tahıl, pamuk ve mercimek üretiminde başı çekiyor.

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FABRİKALARDA ÜRETİM TAMAMEN DURDU

Deprem sonrasında bazı OSB’lerde fabrikalar çökerken, makineler de ağır hasar gördü. Sadece Hatay’da 1.500 işletmenin 1.400’ünde çökme olduğu belirtildi. Keza depremin Merkez üssü Kahramanmaraş’ta da durum farklı değil. Malatya’da ise tüm fabrikalarda hasar bulunurken, üretim tamamen durmuş durumda. Adıyaman’da 10 fabrika büyük hasar gördüğü öğrenildi.

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ÜRETİM O KENTLERDE DEVAM EDİYOR

Gaziantep’te büyük bir hasar olmamasına karşın üretime 20 günlük ara verildi. Diyarbakır’da yıkılan fabrika bulunmazken, üretime başlandı. Adana’da tesisler büyük hasar görülmezken, üretim sürüyor. Osmaniye’de tesislerin açık olmasına rağmen çalışanlar henüz işe başlamadı. OHAL kapsamına dahil edilen son il Elazığ’da OSB’lerde zarar yok ancak kente yoğun bir göç yaşanıyor.

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